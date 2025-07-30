Кабмін звільнив Олену Думу з посади очільниці АРМА і оголосив про повне перезавантаження агентства

Кабінет міністрів звільнив голову Агентства з розшуку та управління активами (АРМА) Олену Думу після ініціативи прем’єр-міністерки Юлії Свириденко щодо повного перезавантаження установи. Президент Володимир Зеленський підтримав цю пропозицію. Уряд уже оголосив новий конкурс на посаду керівника АРМА.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Перезапуск АРМА

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що 29 липня звернулася до президента Володимира Зеленського з ініціативою повного перезавантаження Агентства з розшуку та управління активами. План уряду отримав підтримку президента.

Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів було ухвалено рішення про звільнення голови агентства та оголошено конкурс на заміщення цієї посади. До конкурсної комісії увійдуть представники уряду та міжнародні партнери, які підтримують Україну у боротьбі з корупцією.

"Головне завдання — щоб усі заарештовані активи, активи підсанкційних осіб і майно, що належало росії, максимально працювали на оборону та стійкість України", - підсумувала Свириденко.

Центр протидії корупції пов'язує відставку Думи з "запізнілим підписанням Зеленським закону про АРМА". "Через зволікання з підписанням закону Україна провалила обіцянки перед ЄС і не отримала на рівному місці 1,5 млрд євро в межах програми Ukraine Facility", – йдеться в повідомленні. Також ЦПК нагадує, що Дума офіційно підтримала закон, який обмежує незалежність НАБУ та САП.

Водночас народна депутатка, голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна зазначила, що уряд лише формально звільнив Думу за власним бажанням.

"Сьогодні вступив в силу наш закон про реформу АРМА, який дає уряду право звільнити діючу голову у звʼязку з неефективною роботою. Тож за відсутності заяви підстава для звільнення могла б бути іншою", – написала вона.

Про те, що Олена Дума подала у відставку, стало відомо сьогодні зранку. Вона пояснила це тим, що напередодні міжнародного аудиту агентства хоче забезпечити незалежність перевірки, тому і прийняла таке рішення. Крім того, Дума відзвітувала щодо результатів роботи на посаді.

Нагадаємо, 27 липня президент Володимир Зеленський підписав закон про реформу АРМА. Цей крок є частиною зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility – ключового інструменту для отримання фінансової допомоги від Євросоюзу.

Олена Дума була призначена головою АРМА рішенням Кабміну від 30 червня 2023 року. Таким чином, обіймала цю посаду понад два роки.