Голова АРМА Олена Дума подала у відставку

Голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума оголосила про свою відставку у день набуття чинності закону про посилення інституційної спроможності АРМА. Вона заявила, що її місію завершено, а агентство тепер має міцну команду та законодавчо закріплену реформу.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у повідомленні Олени Думи.

Голова АРМА звільняється

"Я вмію приймати рішення. Я написала заяву про звільнення з посади голови Національного агентства з розшуку та менеджменту активів і прошу уряд її задовольнити. Сьогодні офіційно вступив в силу закон про посилення інституційної спроможності АРМА. Тому важливо зробити це саме у цей день", – наголосила вона.

Дума зазначила, що трансформація АРМА розпочалася у 2023 році, коли команда агентства взяла курс на реформування установи з вкрай негативною репутацією та низькою ефективністю.

За її словами, за цей час вдалося досягти значних результатів:

збільшити надходження до держбюджету;

впровадити прозорі інструменти роботи через Prozorro та Prozorro.Продажі;

посилити взаємодію зі ЗМІ та суспільством;

налагодити міжнародну співпрацю;

провести повну ідентифікацію активів;

розпочати модернізацію Реєстру арештованих активів.

Вона додала, що попереду на АРМА чекає міжнародний аудит — важливий етап, що має посилити інституційну спроможність агентства. Саме тому, згідно зі словами Думи, щоб забезпечити незалежність цієї перевірки, вона вирішила подати у відставку.

Дума висловила сподівання, що уряд тимчасово передасть керівництво агентством одному з її заступників, який зможе забезпечити належний супровід аудиту та стабільну роботу установи до обрання нового керівника.

На завершення своєї каденції вона відзначила, що залишає посаду з результатом – 16 млн грн, які надійшли до державного бюджету від управління активами, зокрема, так званою "трубою Медведчука".

Дума переконана, що АРМА має міцний професійний фундамент і сильну команду, яка здатна продовжити започатковані реформи. "Моя місія тут – виконана. Сподіваюсь побачити такі ж і ще кращі результати", – підсумувала вона.

Водночас нардеп, заступник голови фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк зазначає, що питання відставки Думи з посади очільниці АРМА винесуть на розгляд уряду сьогодні.

"Сьогодні це питання винесуть на КМУ, і її звільнять", – пише він, додаючи, що після цього має бути оголошений конкурс на нового керівника.

Нагадаємо, 27 липня президент Володимир Зеленський підписав закон про реформу АРМА. Цей крок є частиною зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility – ключового інструменту для отримання фінансової допомоги від Євросоюзу.

Олена Дума була призначена головою АРМА рішенням Кабміну від 30 червня 2023 року. Таким чином, обіймала цю посаду понад два роки.