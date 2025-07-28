Крок до фіндопомоги від ЄС: Зеленський підписав закон про реформу АРМА

Президент Володимир Зеленський 27 липня підписав закон №12374-д про реформу Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Цей крок є частиною зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility — ключового інструменту для отримання фінансової допомоги від Євросоюзу.

Як інформує Delo.ua, про свідчить картка закону, опублікована на сайті Верховної ради.

Зеленський затвердив реформу АРМА

Ухвалений закон посилює інституційну спроможність АРМА та передбачає такі ключові зміни:

запровадження нових вимог до кандидатів на посаду голови Агентства;

оновлення та вдосконалення процедури відбору керівника;

обов’язкове проведення незалежного аудиту діяльності АРМА;

публічний і прозорий відбір управителів активів;

встановлення контролю та підзвітності на всіх етапах управління активами.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт має на меті створити прозору, ефективну та захищену від корупції систему управління арештованими активами. Його основне завдання — забезпечити економічну доцільність і самоокупність управління, зберегти вартість активів і збалансувати публічні та приватні інтереси у кримінальних провадженнях.

Прийняття законопроєкту дозволить посилити інституційну спроможність АРМА, запровадити відкриту та прозору конкурсну процедуру призначення її керівника, підвищити рівень громадського контролю та забезпечити незалежну зовнішню оцінку діяльності агентства. Це сприятиме зростанню ефективності його роботи та зміцненню довіри з боку суспільства й міжнародних партнерів.

Окрім того, удосконалення механізмів управління арештованими активами, їх реалізації, а також залучення нових типів управителів — зокрема арбітражних керуючих і приватних виконавців — підвищить прозорість, результативність і підзвітність у цій сфері.

Про програму Ukraine Facility

Ukraine Facility — програма багаторічної фінансової допомоги Україні від ЄС. Вона передбачає надання 50 мільярдів євро впродовж 2024-2027 років. Із цієї суми 39 мільярдів євро спрямують у держбюджет для посилення макрофінансової стабільності. Решта — спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, покриття відсотків за кредитами тощо.

Уряд України своєю чергою ухвалив план виконання умов для отримання цієї допомоги. Йдеться про європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних і секторальних реформ у різних галузях: від енергетики до аграрної сфери. Крім того, у документі прописані "наскрізні напрями", як-от "зелений" перехід, цифровізація та євроінтеграція.

У 2024 році в межах ініціативи Ukraine Facility державний бюджет отримав понад 16 млрд євро. Це найбільший обсяг західної підтримки, який склав 40% зовнішнього фінансування країни за 2024 рік.

Загалом на 2024-2027 роки Ukraine Facility передбачає 9,3 мільярда євро на інвестиційні проєкти:

7,8 мільярда євро у вигляді гарантій;

1,5 мільярда євро у формі грантів.

Раніше зазначалось, що Україна отримає меншу суму, ніж очікувалося, в рамках четвертого траншу допомоги за програмою Ukraine Facility. Це пов'язано з тим, що країна не виконала 3 із 16 реформ, обов'язкових для отримання повного обсягу коштів.