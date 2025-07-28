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Шаг к финпомощи от ЕС: Зеленский подписал закон о реформе АРМА

Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский подписал закон о реформе АРМА / Офис президента

Президент Владимир Зеленский 27 июля подписал закон №12374-д о реформе Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) . Этот шаг является частью обязательств Украины в рамках программы Ukraine Facility – ключевого инструмента для получения финансовой помощи от Евросоюза.

Как информирует Delo.ua, о свидетельствует карточка закона, опубликованная на сайте Верховной рады.

Зеленский утвердил реформу АРМА

Принятый закон усиливает институциональную способность АРМА и предусматривает следующие ключевые изменения:

  • введение новых требований к кандидатам на должность главы Агентства;
  • обновление и усовершенствование процедуры отбора руководителя;
  • обязательное проведение независимого аудита деятельности АРМА;
  • публичный и прозрачный отбор управляющих активов;
  • установление контроля и подотчетности на всех этапах управления активами.

Согласно пояснительной записке, законопроект имеет целью создать прозрачную, эффективную и защищенную от коррупции систему управления арестованными активами. Его основная задача – обеспечить экономическую целесообразность и самоокупаемость управления, сохранить стоимость активов и сбалансировать публичные и частные интересы в уголовных производствах.

Принятие законопроекта позволит усилить институциональную способность АРМА, ввести открытую и прозрачную конкурсную процедуру назначения руководителя, повысить уровень общественного контроля и обеспечить независимую внешнюю оценку деятельности агентства. Это будет способствовать росту эффективности его работы и укреплению доверия со стороны общества и международных партнеров.

Кроме того, усовершенствование механизмов управления арестованными активами, их реализации, а также привлечение новых типов управляющих, в частности арбитражных управляющих и частных исполнителей, повысит прозрачность, результативность и подотчетность в этой сфере.

О программе Ukraine Facility

Ukraine Facility – программа многолетней финансовой помощи Украине от ЕС. Она предусматривает предоставление 50 миллиардов евро в течение 2024-2027 годов. Из этой суммы 39 миллиардов евро направятся в госбюджет для усиления макрофинансовой стабильности. Остальные – специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах, покрытия процентов по кредитам и т.д.

Правительство Украины в свою очередь приняло план выполнения условий для получения этой помощи. Речь идет о европейских подходах к реформе государственного управления, борьбе с коррупцией, экономическим и секторальным реформам в различных отраслях: от энергетики до аграрной сферы. Кроме того, в документе прописаны "сквозные направления", например "зеленый" переход, цифровизация и евроинтеграция.

В 2024 году в рамках инициативы Ukraine Facility государственный бюджет получил более 16 млрд. евро. Это самый большой объем западной поддержки, который составил 40% внешнего финансирования страны за 2024 год.

В целом на 2024-2027 годы   Ukraine Facility   предусматривает 9,3 миллиарда евро на инвестиционные проекты:

  • 7,8 млрд евро в виде гарантий;
  • 1,5 млрд евро в форме грантов.

Ранее отмечалось, что Украина получит меньшую сумму, чем ожидалось в рамках четвертого транша помощи по программе Ukraine Facility. Это связано с тем, что страна не выполнила три из 16 реформ, обязательных для получения полного объема средств.

Автор:
Ольга Опенько