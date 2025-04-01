Україна отримала 3,5 млрд євро фінансової допомоги від ЄС у межах Ukraine Facility

Європейська комісія перерахувала Україні черговий транш у розмірі 3,5 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Ці кошти сприятимуть зміцненню макроекономічної стабільності та підтримці фінансової стійкості країни.

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Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Єврокомісія відзначила відданість нашої країни впровадженню реформ на шляху до повноправного членства в ЄС. А загальна фінансова допомога в межах механізму Ukraine Facility вже досягла 19,6 млрд євро", - наголосив голова уряду.

Що відомо про транш

Це перший транш фінансової допомоги, який Україна отримала у 2025 році, і його буде спрямовано на покриття державних видатків.

Із загальної суми у 3,5 млрд євро:

3,1 млрд євро надано у вигляді пільгових кредитів;

400 млн євро – це грантові кошти.

Додамо, що наприкінці грудня 2024 року Україна отримала 4,1 млрд євро від Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility.

Про Ukraine Facility

Ukraine Facility — це програма фінансової підтримки України з боку європейських партнерів, розрахована до 2027 року та передбачає спрямування 50 млрд євро на фінансування державного бюджету та стимулювання інвестицій.

У 2024 році в межах ініціативи Ukraine Facility державний бюджет отримав понад 16 млрд євро. Це найбільший обсяг західної підтримки, який склав 40% зовнішнього фінансування країни за 2024 рік.

Загалом на 2024-2027 роки Ukraine Facility передбачає 9,3 мільярда євро на інвестиційні проєкти: