Європейський інвестиційний банк виділить Україні 116,5 млн євро на відновлення

Україна та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) підписали угоди про фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури. Підписання відбулося під час зустрічі прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з президенткою ЄІБ Надією Кальвіно.

Про це Шмигаль написав у своєму Тelegram-каналі.

Згідно з повідомленням, ЄІБ надасть 16,5 млн євро для відбудови критичної інфраструктури та впровадження енергоефективних технологій.

Ще 100 млн євро банк виділить на ремонт та модернізацію об’єктів водопостачання, теплопостачання та водовідведення, а також на покращення соціальних послуг у сфері освіти, охорони здоров’я та житловому секторі.

Портфель проєктів ЄІБ в Україні – майже 5 млрд євро

На зустрічі також обговорили фінансування у межах двосторонньої співпраці. Загальний портфель проєктів ЄІБ в Україні становить 4,95 млрд євро, що охоплює 25 інфраструктурних проєктів у сферах транспорту, соціальної інфраструктури та енергетики.

Шмигаль наголосив на важливості подальших інвестицій у:

пункти пропуску та дорожню інфраструктуру,

підтримку малого та середнього бізнесу,

муніципалітети та стабільність енергетичного сектору.

Під час зустрічі прем’єр розповів про ключові бюджетні видатки на 2025 рік та наголосив на необхідності підтримки малого й середнього бізнесу.

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення ЄІБ мобілізував понад 2 млрд євро на підтримку України.

Шмигаль подякував європейському банку за значний внесок у зміцнення стійкості та відбудову української економіки.

Додамо, Кальвіно сьогодні вранці прибула в Київ.

Нагадаємо, у грудні ЄІБ оголосив про надання 16,5 млн євро фінансування під гарантії Європейського Союзу для модернізації міського громадського транспорту в Києві, Миколаєві, Івано-Франківську та Одесі.