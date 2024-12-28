ЄІБ може виділити €400 млн на будівництво соцжитла в Україні

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) розглядає можливість виділення €400 млн на реалізацію пілотного проєкту з будівництва соціального житла в Україні.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" посилаючись на Інститут економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

Старший секторальний економіст ЄІБ Гжегож Гайда зазначив, що фінансування проєкту включатиме як грантові кошти, так і кредит. Житло планується будувати в добре облаштованих районах міст із доступом до необхідної технічної та соціальної інфраструктури.

Згідно з повідомленням, основними принципами проєкту стануть використання найкращих європейських практик, дотримання енергоефективних стандартів і концепції "build-back-better" (будувати краще, ніж було).

Скільки квартир планують збудувати

Передбачається, що в межах проєкту буде збудовано 6–6,5 тисяч квартир. Території для будівництва обиратимуться з урахуванням потреб регіонів та їхньої готовності до співпраці з банком.

Окрему увагу приділено питанням оренди. Соціальне житло планується надавати працевлаштованим громадянам із зарплатою, не нижчою за середню. Також місцева влада зможе використовувати 20–30% квартир для розміщення працівників, які мають критичне значення для регіонів.

Крім того, проєкт має на меті забезпечити фінансову самостійність сектору соціального житла, що дозволить уникнути необхідності покривати витрати на його утримання коштом державного бюджету.

За даними ІЕД, на початок 2022 року в Україні було лише 3 тисячі соціальних квартир, тоді як кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на той момент перевищувала 5 мільйонів. Станом на жовтень 2024 року в країні налічується близько 3,6 мільйона ВПО.

Зазначень, що проєкт "Контроль витрат на відновлення України", у межах якого обговорюється ця ініціатива, фінансується Європейським Союзом і реалізується Центром економічної стратегії, ІЕД та ГО "Технології прогресу".

Як планують забезпечити українців доступним житлом

Нагадаємо, Державне агентство відновлення цього року розпочинає пілотний проєкт з будівництва соціального житла. Спочатку буде збудовано 6,2 тисячі квартир.

Також в Україні працюють над оновленням житлової політики – її реформа дозволить ефективно реалізовувати право українців на житло різними способами, зокрема через механізми соціальної оренди, пільгової іпотеки та державно-приватного партнерства для будівництва доступного житла.

Для забезпечення українців доступним житлом, уряд працює над пільговими програмами "Оренда з правом викупу" та "Соціальна оренда".

Наразі в Україні діють дві програми: "єВідновлення", що передбачає виплату компенсацій за зруйноване або пошкоджене житло, та програма пільгової іпотеки "єОселя". За її умовами українці можуть взяти доступний кредит на житло під 3 або 7%.