Інклюзивність і низька вартість. Данія побудує в Україні соціальне житло за своїми стандартами

В Данії ініціювали створення фонду "Українське житло для всіх", метою якого є розробка та реалізація доступного орендного житла в Україні на основі данської модель. Заплановано втілення трьох пілотних проєктів у містах, що зазнали наслідків через військові дії Росії.

Про це йдеться на сайті фонду.

Новий проект, ініційований датськими експертами разом з українськими партнерами, має на меті розробку доступного житла в УкраїніФонд планує збудувати стійкі, доступні, зручні для обслуговування та енергоефективні домівки в Україні.

Ключова ідея полягає у розробці житлової концепції, що враховуватиме потреби, традиції та культурний контекст українців, зокрема українських біженців.

У фонді зазначили, що ця ініціатива набуває особливого значення в умовах, коли ринок житла в Україні потребує реформування та нових підходів, адже більшість житла належить до категорії власного використання, і лише невелика частина пропонується для оренди на ринкових умовах і за високими цінами, які багато хто не здатен платити.

Проект передбачає не лише будівництво нових домівок, а й створення спеціальної економічної моделі, що дозволить використовувати дохід від оренди для розширення доступного житла.

Згідно з повідомленням, робота над проектом вже почалася у Миколаївській області. Тут будуть розроблені перші пілотні проекти, які будуть адаптовані до українських умов.

Ініціатива буде проводитися в два етапи

На першому етапі буде розроблено архітектурне бачення та вимоги відповідно до будівельних норм України та ЄС щодо екологічної стійкості у будівництві, які забезпечують соціальне, екологічне, економічне та стале будівництво. Цей етап включатиме програму оцінки архітектурної цінності та основу для правової та організаційної структури.

На другому етапі буде розроблено та реалізовано три пілотні проекти з українськими партнерами. Про те, в яких саме областях це відбуватиметься, наразі у фонді не оголошують. Ці проекти мають покласти основу для формування житлово-економічного комплексу, зокрема з розробкою експлуатаційних і фінансових планів.

Соціальне житло в Данії: яке воно

Данське соціальне житло називається alment boligbyggeri. Воно або знаходиться у власності держави, або ним володіють і керують самоврядні некомерційні організації.

Воно поділене на різні типи, як от: для молоді, студентів чи родин з дітьми. Квартири у таких будинках здають в оренду за низьку і стабільну плату, на них ніхто не моє права заробляти.

Більшість державного житла – це багатоповерхове житло, але приблизно третина - приватні будинки.

На даний час, у Данії 1 мільйон людей проживає в державному житлі, що становить шосту частину від усього населення країни.

Данія відбудує Миколаїв

Нагадаємо, майже рік тому Данія та Миколаївська область підписали меморандум про відбудову регіону.

Передбачається, що в регіоні активно працюватимуть не лише над відбудовою житла, а й промисловості. Місцева влада зауважує, що таким чином в регіоні збільшуватимуть кількість робочих місць, а отже громадяни, які евакуювалися, будуть повертатися.