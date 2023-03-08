Названа країна, яка займеться відбудовою Миколаївської області

Королівство Данія та Миколаївська область підписали меморандум про відбудову регіону, повідомила у Facebook голова Миколаївської обласної ради Анна Замазєєва.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Вона підписала документ від регіону, від Данії підпис поставив посол цієї держави в Україні Оле Егберг Міккельсен.

Передбачається, що в регіоні активно працюватимуть не лише над відбудовою житла, а й промисловості. Місцева влада зауважує, що таким чином в регіоні збільшуватимуть кількість робочих місць, а отже громадяни, які евакуювалися, будуть повертатися.

Посол Данії в Україні та голова Миколаївської ОДА підписують меморандум. Фото: Facebook Анни Замазєєвої Посол Данії в Україні та голова Миколаївської ОДА підписують меморандум. Фото: Facebook Анни Замазєєвої

"Ми вже знайшли спільну зацікавленість у суднобудуванні, адже Миколаїв має потужні заводи, а Данія – сучасні технології виробництва", — розповіла Замазеева.

Вона також підняла питання створення в Миколаєві данського кварталу або парку. Це, на думку голови Миколаївської обласної ради, створить умови для публічної взаємодії з данськими партнерами.

Нагадаємо, план відновлення України оцінюється, за останніми підрахунками, в 750 мільярдів доларів, а основним джерелом відбудови держави , як вважають в уряді, повинні стати конфісковані активи Росії.

Також країни-партнери практикують ідею, коли вони обирають для себе один регіон України, відновленням якого вони будуть займатися.