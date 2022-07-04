Для відновлення України на найближчі десять років потрібно $750 млрд інвестицій, - Гетманцев

Гроші залучатимуться від донорів та приватних інвестицій.

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Про це розповів в інтерв'ю УНІАН голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової, митної політики та секретар Національної ради з відновлення України Данило Гетманцев.

За словами Гетманцева, Україні буде потрібно $750 млрд на десять років для відновлення країни.

"Якщо ми говоримо про необхідний рівень інвестицій для України на десять років, це $750 млрд. Але це не лише кошти донорів, а й приватні інвестиції. Третина – це приватні інвестиції, які ми також прагнемо залучити", - каже нардеп.

Гетманцев додав, що на першому етапі для підтримки стабільності планується залучити близько $60 млрд.

"По-перше, ми повинні забезпечити проведення тих реформ, які незавершені. Йдеться про антикорупційну реформу, судову реформу та завершення того процесу, який розпочато давно. Ці кошти необхідні для забезпечення макрофінансової стабільності, і це, напевно, найбільша частина цих коштів" - пояснив він.

По-друге, країні потрібен розвиток логістики.

Ми повинні зруйнувати вузьку шийку, яка не дає нам можливості постачати товари за кордон. Також ми маємо забезпечити енергозбереження, щоб скоротити споживання газу, це стратегічно для нас. Загалом це 15 цілей на ці $60 млрд", - додав він.

Нагадаємо, Гетманцев визнав, що Україна не має потенціалу для підвищення податків.