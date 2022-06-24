Податкова відновлює перевірки. Чого чекати бізнесу від податківців

Ще в середині травня Верховна Рада проголосувала за повернення податкових перевірок, ухваливши закон № 2260. Повністю він набув чинності 2 червня. Тепер податкова має повне право приходити до підприємців із ревізіями та штрафувати їх.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Ініціатором поправок до Податкового кодексу, пов'язаних із перевірками, став голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев. Після введення в Україні військового стану Державна податкова служба (ДПС) офіційно заявила про призупинення всіх розпочатих перевірок та про заборону проведення нових перевірок у зв'язку з форс-мажорними обставинами. Проте Гетманцев вже з березня почав наполягати на поновленні контрольно-ревізійних заходів. В одному зі своїх інтерв'ю він навіть заявив, що для підприємців на територіях, де не ведуться бойові дії, потрібно повернути повноцінний фіскальний контроль.

Те, що "зашили" депутати у законі № 2260, формально не дає податківцям права перевіряти бізнес на повну. Нові норми ПКУ свідчать про наступне: в умовах військового стану в Україні можуть проводитися камеральні, фактичні та документальні позапланові перевірки. Всі інші податкові перевірки не проводяться, а ті, що розпочалися раніше – зупиняються. Але ось у чому казус. У податковому нагляді інших видів перевірок, крім перерахованих, більше немає. Хіба що до закону не увійшли документальні планові перевірки. На практиці це означає, що фіскали тепер майже не мають жодних обмежень для візитів "ввічливості" до платників податків.

Кого перевірятимуть

Камеральні податкові перевірки поширюватимуться лише на ПДВ-декларації та уточнюючі розрахунки до них. Юристи пояснюють, що фактично співробітники податкової звірятимуть цифри в поданих деклараціях з тими даними, які має ДПС.

З документальними позаплановими перевірками ситуація складніша, тому що підстав для їх проведення більше. Серед них:

заява власне платника податків;

реорганізація юридичної особи (наприклад, злиття двох компаній), її ліквідація чи банкрутство;

подання декларації, в якій заявлено до відшкодування ПДВ;

наявність у податкової служби інформації про те, що платник податків порушив валютне законодавство під час експортних чи імпортних операцій.

Повноваження фіскалів під час проведення документальних перевірок також ширші. "Якщо йдеться про ліквідацію юридичної особи, податковий інспектор перевірятиме дотримання всього податкового, валютного та іншого законодавства", – розповідає Андрій Тімонов, керівник податкової практики юридичної компанії Riyako&Partners.

Фактичні перевірки охоплюють майже весь спектр питань, що підпадають під контроль податкової. Це може бути дотримання правил та вимог готівкового обороту, проведення розрахункових та касових операцій, наявність ліцензій, свідоцтв, у тому числі на виробництво та обіг підакцизних товарів, оформлення трудових відносин із працівниками тощо.

Терміни перевірок

Перша хвиля камеральних перевірок пройде в період із 20 липня по 20 вересня 2022 року. У цей час податківці перевірять ПДВ-декларації з лютого по травень включно. У період з 20 серпня до 20 жовтня будуть проведені камеральні перевірки звітності за червень та липень.

Документальні перевірки, по суті, розблоковані з моменту набрання чинності законом № 2260. Їх термін не може перевищувати 60 днів. Причому якщо така перевірка була розпочата до 24 лютого 2022 року, але призупинена у зв'язку з мораторієм, податківці можуть її відновити. Але тривалість ревізії буде зменшена на кількість днів, протягом якої фіскали вже перевіряли платника податків. Наприклад, до війни перевірка тривала 20 днів. Отже, тепер у інспекторів залишиться 40 днів на те, щоб її завершити.

Тривалість фактичних перевірок залежить від масштабів бізнесу. Великих платників податків фіскали можуть перевіряти протягом 30 днів, середній бізнес – 20 днів, малих підприємців – не більше 10 днів. Крім того, податкова має право продовжити перевірку на 15, 10 та 5 днів відповідно.

Нагрянуть без попередження

Про камеральну перевірку платника податків попередньо ніхто не повідомляє, оскільки вона проводиться дистанційно і дані, які потрібні для ревізії, податкова вже має. "Камеральна перевірка проводиться посадовими особами контролюючого (податкового – ред.) органу без будь-якого спеціального рішення його керівника. При цьому камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність суцільним порядком", – уточнює Ірина Смітюх, адвокат адвокатського об'єднання "Лещенко, Дорошенко та партнери" .

А ось про документальну перевірку фіскали зобов'язані повідомити заздалегідь. Для цього ДПС видає наказ, підписаний керівником податкової, його заступником або уповноваженою особою, та вручає копію цього наказу платнику податків. Це може бути рекомендований лист із повідомленням за місцем ведення бізнесу або документ із цифровим підписом, який надіслано через електронний кабінет платника податків.

Документальні позапланові перевірки під час військового стану проводяться:

за наявності безпечного допуску до території та приміщень, де здійснюється господарська діяльність;

за умови безперешкодного доступу до документів та за можливості безпечної інвентаризації основних чи грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей тощо.

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що документальні перевірки будуть виїзними.

Хоча не зовсім зрозуміло, хто вирішуватиме, чи є небезпека при відвідуванні цеху, який, наприклад, був частково зруйнований під час обстрілів. "Фактично це будуть визначати самі учасники перевірки. З одного боку, це може суттєво затягнути весь процес у разі відсутності безпечного доступу. З іншого боку, підприємство може вимагати перенести перевірку, що дасть йому більше часу, щоб підготуватися до неї", – вважає Андрій Тімонов.

Фактична перевірка проводиться без попередження. Податкові інспектори виїжджають до платника податків, пред'являють йому наказ керівництва та можуть відразу ж розпочинати перевірку.

Як не потрапити під штрафи

Уникнути податкових перевірок практично неможливо. У центрі уваги фіскалів неминуче опиняться платники ПДВ, компанії чи підприємці, які перебувають у процесі ліквідації або банкрутства, а також бізнес, який підозрюється у недотриманні податкового та іншого законодавства.

За виявлені порушення загрожують штрафи. Наприклад, при донарахуванні податкового зобов'язання додатково доведеться сплатити штраф у розмірі 10-50% донарахованої суми. За продаж товарів або надання послуг без використання касового апарату загрожує штраф у розмірі 100% суми операції при першому такому порушенні, а за кожне наступне порушення – у розмірі 150% суми операції. При несплаті акцизу виробником алкоголю штраф становить 10-25% податкового зобов'язання.

Втім, у зв'язку з військовим станом щодо деяких санкцій є послаблення. У разі, якщо підприємець не має можливості вчасно сплатити податки або подати звітність, він звільняється від штрафів. Але лише за умови, що він виконає свої зобов'язання протягом 6 місяців після скасування воєнного стану. Якщо платник податків самостійно усуне порушення, пов'язані із заниженням сум податкового зобов'язання, його теж звільняють від сплати штрафу.

Крім того, не варто забувати, що результати податкової перевірки можна оскаржити в адміністративному порядку (у самій ДПС) або ж у суді. "Але важливо розуміти, що в кожному окремому випадку контролюючий орган або суд враховуватимуть не лише сам факт воєнного стану, а й вплив цих обставин на можливість суб'єкта підприємницької діяльності виконати свої зобов'язання", – попереджає Людмила Куса, адвокат юридичної фірми Gracers.