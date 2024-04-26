НКЦПФР попередила ринок про ризик втрати ліцензій двома з трьох українських фондових бірж

Дві з трьох українських фондових бірж - ПФТС і "Українська біржа" (УБ) - найближчим часом можуть втратити ліцензії через порушення ліцензійних умов, у зв'язку з чим регулятор, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР), попередила учасників ринку про наявність такого ризику та запропонувала розглянути можливі варіанти рішення, зокрема створення нової біржі.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів член НКЦПФР Ярослав Шляхов.

За словами Шляхова, якщо учасників влаштовує, що на ринку залишиться лише одна біржа ("Перспектива" - ІФ-У), то регулятор із цим погодиться.

"Якщо ні, якщо їм не вистачає однієї біржі, якщо вони хочуть хеджувати ризики шляхом створення іншої біржі, то робіть дві, три, п'ять - скільки необхідно", - сказав Шляхов.

ПФТС і УБ не виконали вимоги до нормативу ліквідності

Голова Комісії Руслан Магомедов уточнив, що ще в листопаді 2022 року регулятор у зв'язку з війною ввів пруденційні нормативи для всіх професійних учасників, як компроміс зобов'язавши поступово, до листопада 2023 року, тримати 50% власного капіталу в "живих" грошах або в ОВДП, тоді як до цього, за його словами, він формувався "надліквідною дебіторською заборгованістю".

Магомедов зазначив, що ПФТС і УБ у зазначений термін не виконали вимоги до нормативу ліквідності, після чого НКЦПФР, "розуміючи всю тонкість того, що від бірж залежить функціонування багатьох інших профучасників", попросила менеджмент розробити механізм усунення цього порушення.

За його словами, менеджмент жодних конкретних дій не вжив, запропонувавши лише надати додатково рік-два на виконання вимоги, що є неприйнятним.

Магомедов також зазначив, що стосовно "Української біржі", окрім питання виконання нормативу ліквідності (згідно з даними агентства, УБ наразі виконала цей норматив), є ще й питання корпоративної структури, адже вона ризикує втратити ліцензію в разі ухвалення зареєстрованого в парламенті 22 лютого 2024 року законопроєкту №11037 "Про неприпустимість участі осіб, пов'язаних із державою-агресором, у функціонуванні ринків капіталу та організованих товарних ринків".

Голова Комісії зазначив, що 18 квітня регулятор викликав біржі, і вони підписали акти про порушення ліцензійних умов.

За його словами, ПФТС наразі не змогла провести збори акціонерів, хоча організувати додаткову емісію акцій для біржі вже не варіант, оскільки термін її проведення занадто довгий, тому залишається швидкий варіант - надати безповоротну фінансову допомогу.

"На сьогодні для мінімального дотримання пруденційних нормативів гроші не внесено, і жодного нормального фідбеку, за нашою інформацією, немає", - описав своє бачення ситуації глава регулятора.

Ринку запропонували створити нову біржу

Розповідаючи про можливість створення нової біржі, голова НКЦПФР наголосив, що це має бути ініціатива учасників ринку, тоді як регулятор може лише радити.

"Ми розуміємо, що будь-яка одна біржа - це погано, насправді. Але рішення має бути на боці учасників. Усе просто - голосуєш гривнею: якщо тобі так не подобається - створюй нову. Якщо шкода гривню - користуйся тим, що є", - сказав Магомедов.

За його словами, НКЦПФР розуміє всю гостроту моменту і готова всіляко сприяти, якщо хтось прийме рішення створювати біржу.

"Якщо будуть якісно підготовлені документи, ми максимально швидко їх відпрацюємо без жодних затримок", - зазначив Магомедов.

Водночас голова та члени НКЦПФР уточнили, що біржа "Перспектива" виконує всі вимоги, має необхідні кошти і до її акціонерів формально претензій немає.

Відповідаючи на запитання, скільки зараз часу в учасників ринку, які хотіли б створити нову біржу, щоб не відібрали ліцензію в наявних бірж, Магомедов сказав, що "місяць, напевно, точно є".

Довідка

Фондова біржа ПФТС заснована 1997 року. ПФТС тривалий час була лідером ринку, проте незадоволені якістю її роботи провідні торговці разом із РТС створили 2008 року УБ, яка запрацювала навесні 2009 року і першою запустила "інтернет-трейдинг".

Фондова біржа "Перспектива" (Дніпро) отримала ліцензію в березні 2008 року, а до цього майже два роки працювала як однойменна торгово-інформаційна система.

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