Верховна Рада схвалила реформу ринку капіталів зі створенням нового регуляторного органу

22 лютого на засіданні Верховна Рада прийняла закон №5865 – "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" та деяких інших законодавчих актів України щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках".

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт розроблено з метою побудови на вітчизняних ринках капіталу та організованих товарних ринках, створення яких було забезпечено раніше прийнятими законами, ефективної системи здійснення регулювання, нагляду та запобігання зловживанням у відповідності з принципами Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO) та іншою міжнародною практикою, що також дозволить реалізувати зобов'язання відповідно до Меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом.

Законопроєктом №5865 пропонується:

підвищення інституційної спроможності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку як національного регулятора ринків капіталу та організованих товарних ринків, розширення її повноважень, закріплення у законодавстві гарантій незалежності НКЦПФР, у тому числі фінансової;

вдосконалення законодавчих норм щодо міжнародного співробітництва НКЦПФР;

побудова ефективної системи нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринків у відповідності з Принципам IOSCO з метою забезпечення функціонування ефективної системи запобігання зловживанням на зазначених ринках;

впровадження дієвих механізмів запобігання маніпулюванням, інсайдерській торгівлі, незаконному використанню інсайдерської інформації та іншим зловживанням на ринках капіталу та організованих товарних ринків, зокрема, заборони фінансових пірамід та боротьби із спробами їх організації.

Ухвалення законопроєкту №5865 вже прокоментував народний депутат Ярослав Железняк.

"Перший пішов - законопроект про Комісію цінних паперів та реформу ринку капіталів №5865 прийнято в цілому. ЗА – 279. Я і купа людей витратили 300+ годин на робочі групи по цьому закону… і нарешті через 3 роки він прийнятий", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Крім того, Железняк повідомив, що від прийняття низки законопроєктів, зокрема, № 5593-д - "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава", і № 9266 – "Про електронні аграрні розписки", залежить фінансування України на $1,4 млрд від Світового банку.

Нагадаємо, на засіданні 22 лютого Верховна Рада прийняла ще два важливих закони - № 5593-д і № 9266.

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