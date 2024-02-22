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Верховная Рада одобрила реформу рынка капиталов с созданием нового регуляторного органа

Верховная Рада одобрила реформу рынка капиталов с созданием нового регуляторного органа
Фото: Depositphotos

22 февраля на заседании Верховная Рада приняла закон №5865 – "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков" и некоторых других законодательных актов Украины по регулированию и надзору на рынках капитала и организованных товарных рынках".

Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан с целью построения на отечественных рынках капитала и организованных товарных рынках, создание которых было обеспечено ранее принятыми законами, эффективной системы осуществления регулирования, надзора и предотвращения злоупотреблений в соответствии с принципами Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) и другой международной практике, которая также позволит реализовать обязательства в соответствии с Меморандумом об экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом.

Законопроектом №5865 предлагается:

  • повышение институциональной способности Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку как национального регулятора рынков капитала и организованных товарных рынков, расширение ее полномочий, закрепление в законодательстве гарантий независимости НКЦБФР, в том числе финансовой;
  • усовершенствование законодательных норм по международному сотрудничеству НКЦБФР;
  • построение эффективной системы надзора на рынках капитала и организованных товарных рынков в соответствии с Принципом IOSCO с целью обеспечения функционирования эффективной системы предотвращения злоупотреблений на указанных рынках;
  • внедрение действенных механизмов предотвращения манипулирования, инсайдерской торговли, незаконного использования инсайдерской информации и других злоупотреблений на рынках капитала и организованных товарных рынков, в частности, запрета финансовых пирамид и борьбы с попытками их организации.

Принятие законопроекта №5865 уже прокомментировал народный депутат Ярослав Железняк.

"Первый пошел – законопроект о Комиссии ценных бумаг и реформе рынка капиталов №5865 принят в целом. ЗА – 279. Я и куча людей потратили 300+ часов на рабочие группы по этому закону… и наконец через 3 года он принят", - написал он в своем телеграмм-канале.

Кроме того, Железняк сообщил, что от принятия ряда законопроектов, в частности, № 5593-д - "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию корпоративного управления юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является государство", и № 9266 – "Об электронных аграрных расписках" зависит финансирование Украины на $1,4 млрд от Всемирного банка.

Напомним, на заседании 22 февраля Верховная Рада приняла два важных закона - №5593-д и №9266.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесниченко