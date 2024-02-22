Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о демобилизации срочников

Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об увольнении в запас срочников, срок военной службы которых истек во время действия военного положения.

Соответствующий законопроект "О внесении изменений в главу XII "Заключительные положения" Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" о сроках срочной военной службы" №11035 обнародован на сайте ВРУ.

Согласно проекту закона, предлагается привести в соответствие с действующими нормами возможность увольнения в запас военнослужащих, отслуживших установленные сроки срочной военной службы во время действия в Украине военного положения.

Пока текст законопроекта еще не обнародован, но нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что он может быть рассмотрен уже завтра.

"Зеленский вносит в Раду законопроект о демобилизации срочников! Ждем текста, но НАКОНЕЦ! Срочники и члены их семей - не зря мы столько за это боролись! Законопроект может быть рассмотрен уже завтра!", - написал он.

В случае принятия законопроекта, Кабмин должен будет привести в соответствие с ним свои нормативно-правовые акты, а также обеспечить проведение этой же процедуры другими ведомствами.

Какая ситуация с демобилизацией сейчас

По словам министра обороны Рустема Умерова, в соответствии с действующим законодательством демобилизация украинских военнослужащих возможна только после окончания войны. Однако, в Министерстве обороны прорабатывают различные решения, позволят военным, что уже почти два года находятся на передовой передышке.

С начала полномасштабного вторжения было принято решение, что срочники остаются на военной службе, их могли демобилизовать при особых обстоятельствах, которые рассматривались индивидуально. Однако с 1 августа 2023 года срочники, в которых истекает срок службы по призыву, получили право добровольно мобилизоваться в армию.

"Слово "демобилизация" мы можем использовать только после того, как закончится война. Поскольку враг продолжает боевые действия, мы нашли решения, которые дадут возможность человеку, уже два года находящемуся в периметре, понять, какие правила будут для того, чтобы он отдохнул. или была частично уволена", - сказал он.

По словам самих военных, если демобилизовать хороших обученных воинов или особенно командиров пристрелянных бригад, а на их место назначить новобранцев, это понесет за собой большие потери в личном составе.

Заметим, что ранее представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский заявлял, что вопрос демобилизации тех, кто отслужил полтора года во время ведения боевых действий, вряд ли будет рассмотрен и принят в ближайшее время, поскольку представляет существенные риски для нашего государства.