Демобилизация после 18 месяцев службы. Петиция набрала необходимое количество голосов

Петиция о демобилизации военных, которые отслужили 18 месяцев с момента мобилизации, набрала необходимое количество голосов для рассмотрения. Об этом идет речь на портале электронных петиций.

В ней президента Украины просят обратиться к Верховной Раде, чтобы безотлагательно был рассмотрен законопроект №9142.

Документ предлагает предоставление гражданам Украины права на увольнение через полтора года после мобилизации, если они не выразили желания продолжать военную службу. Также законопроект предусматривает предоставление отсрочки от призыва на пять лет для тех, кто демобилизован и отслужил максимальный срок по призыву во время мобилизации.

В петиции отмечается, что неопределенность сроков службы приводит к ухудшению морально-психологического состояния военных. Общая мобилизация продолжается с 24 февраля 2022, то есть уже больше года украинские военные находятся на фронте и не понимают, сколько им еще придется там быть.

Напомним, эта петиция была зарегистрирована 29 марта. Ее автором стал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.