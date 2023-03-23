Зеленский рассмотрит петицию о создании в Киеве пантеона, где перезахоронили бы Бандеру с Петлюрой

Президент Владимир Зеленский должен рассмотреть электронную петицию о создании на территории парка Аскольдова Могила в Киеве национального пантеона Героев Украины. Согласно данным на сайте главы государства, ее поддержало более необходимых 25 тысяч граждан.

Обращение, поданное 21 марта депутатом Киевского городского совета и военным медиком Алиной Михайловой, известной также тем, что была в отношениях с Дмитрием Коцюбайлом - погибшим недавно командиром 1-й отдельной штурмовой роты "Волки Да Винчи" 67-й отдельной механизированной бригады, в ноябре 2021 года получившим звание Героя Украины.

Автор указывает, что такой мемориальный комплекс должен быть сакральным местом памяти и консолидации украинского народа: в этом пантеоне должны проходить почетные захоронения и устанавливаться памятные объекты для увековечения выдающихся исторических деятелей Украины: лидеров национально-освободительной борьбы всех времен, военных командиров и выдающихся лиц, совершивших героические поступки в борьбе за независимость Украины.

"Полномасштабная война заставила украинцев вернуться к своей истории, переосмыслить национальную память и роль деятелей прошлого. Такие выдающиеся личности, как Степан Бандера, Евгений Коновалец, Симон Петлюра, Павел Скоропадский и многие другие похоронены за пределами Украины. Государство должно активизировать дипломатические усилия для их почетного перезахоронения на территории национального пантеона", - считает она.

Для размещения пантеона Михайлова предлагает парк Аскольдову Могилу, который описывает как культовое место воинской славы – одну из самых известных исторических местностей в Киеве, где испокон веков хоронили воинов и других выдающихся личностей.

"Оккупационная советская власть разрушила некрополь, однако сегодня Аскольдовой Могиле возвращается ее историческая роль. Здесь покоится Герой Украины, доброволец Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи", расположены памятные знаки Героев Небесной сотни, защитников Иловайска, Дебальцево, Донецкого аэропорта", - отмечает она.

В частности, как предлагает депутат, объект должен стать местом почетных захоронений и комплексом памяти погибших в бою под Крутами в 1918 году, героев Холодноярской республики, бойцов Украинской повстанческой армии, погибших во время протестов в Киеве в 2014 году, участников обороны Донецкого аэропорта и погибших участников русско-украинской войны.

Отметим, что парк Аскольдова Могила расположен в центральной части Киева над Днепром между Парковой дорогой и Днепровским спуском с одной стороны и Набережным шоссе с другой.

Напомним также, что параллельно в Киеве хотят создать национальное мемориальное военное кладбище, для которого выбрали территорию Быковнянского леса на восточной окраине столицы.