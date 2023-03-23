Зеленський розгляне петицію про створення в Києві пантеону, де перепоховали б Бандеру з Петлюрою

Президент Володимир Зеленський має розглянути електронну петицію про створення на території парку Аскольдова Могила в Києві національного пантеону Героїв України. Згідно даних на сайті глави держави, її підтримало більше необхідних 25 тисяч громадян.

Звернення, подане 21 березня депутаткою Київської міської ради та військовим медиком Аліною Михайловою, відомою також тим, що була у стосунках із Дмитром Коцюбайлом - загиблим нещодавно командиром 1-ї окремої штурмової роти "Вовки Да Вінчі" 67-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ, що в листопаді 2021 року отримав звання Героя України.

Авторка вказує, що такий меморіальний комплекс має бути сакральним місцем пам’яті та консолідації українського народу: у цьому пантеоні мають відбуватись почесні поховання та встановлюватись пам’ятні об’єкти для увічнення видатних історичних діячів України: лідерів національно-визвольних змагань усіх часів, військових командирів та визначних осіб, що здійснили героїчні вчинки в боротьбі за незалежність України.

"Повномасштабна війна змусила українців повернутись до своєї історії, переосмислити національну пам’ять і роль діячів минулого. Такі видатні особистості, як Степан Бандера, Євген Коновалець, Симон Петлюра, Павло Скоропадський та багато інших поховані поза межами України. Держава має активізувати дипломатичні зусилля для їхнього почесного перепоховання на території національного пантеону", - вважає вона.

Для розміщення пантеону Михайлова пропонує парк Аскольдову Могилу, який описує як культове місце воїнської слави - одну з найвідоміших історичних місцевостей у Києві, де споконвіків ховали воїнів та інших видатних особистостей.

"Окупаційна радянська влада зруйнувала некрополь, однак сьогодні до Аскольдової Могили повертається її історична роль. Тут спочиває Герой України, доброволець Дмитро Коцюбайло "Да Вінчі", розташовані пам’ятні знаки Героїв Небесної сотні, захисників Іловайську, Дебальцевого, Донецького аеропорту", - зазначає вона.

Зокрема, як пропонує депутатка, об'єкт має стати місцем почесних поховань і комплексом вшанування пам’яті полеглих у бою під Крутами у 1918 році, героїв Холодноярської республіки, бійців Української повстанської армії, загиблих під час протестів у Києві 2014 року, учасників оборони Донецького аеропорту та загиблих учасників російсько-української війни.

Парк Аскольдова Могила розташований в центральній частині Києва над Дніпром між Парковою дорогою та Дніпровським узвозом з одного боку та Набережним шосе з іншого.

Нагадаємо при цьому, що паралельно у Києві хочуть створити національне меморіальне військове кладовище, для якого обрали територію Биківнянського лісу на східній околиці столиці.