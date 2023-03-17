Уряд спростив подання заяви на виплату за загибель чи інвалідність захисників України

Кабінет міністрів виклав у новій редакції порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності захисників та захисниць України.

Як повідомляють у Міністерстві у справах ветеранів, відповідні зміни до постанови №336 від 29 квітня 2016 року уряд прийняв на засіданні 17 березня.

Відтепер подавати до Мінветеранів заяву на призначення такої одноразової допомоги можна не лише у паперовій, а й в електронній формі, в тому числі через центри надання адміністративних послуг.

Крім того, є можливість не подавати документи для призначення одноразової допомоги, якщо необхідними для цього даними вже володіє Мінветеранів, або якщо вони містяться у відповідних реєстрах і їх можливо отримати шляхом доступу до цих реєстрів або в автоматичному режимі шляхом електронної інформаційної взаємодії.

"Такі зміни дуже важливі і потрібні, вони відповідають вимогам сьогодення і сприятимуть удосконаленню та спрощенню процедури призначення одноразової грошової допомоги особам, якими опікується Мінветеранів. Наша команда продовжує працювати над усуненням всіх бюрократичних процедур, осучасненням послуг і сервісів для наших ветеранів та їхніх рідних", – вказала очільниця відомства Юлія Лапутіна.

Нагадаємо, що нещодавно в Мінветеранів заявили про намір створити окрему структуру менторів для ветеранів, членів їхніх родин та родин полеглих захисників України, яка працювала б за принципом "рівний – рівному", допомагаючи долати бюрократію, а за потреби й ходити з ветеранами за усіма потрібними довідками.