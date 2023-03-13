Мінветеранів розпочинає проєкт психосоціальної підтримки ветеранів за німецькі кошти: які заходи передбачено

Міністерство у справах ветеранів у співпраці з Міжнародною організацією з міграції та Міністерством закордонних справ Німеччини розпочинає новий спільний проєкт щодо посилення підтримки українських ветеранів війни та їхніх сімей, який отримав назву "Шлях стійкості".

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Як ідеться у повідомленні українського відомства, він спрямований на підвищення стійкості України шляхом інтеграції на рівні громад, зміцнення психосоціальної підтримки ветеранів та членів їхніх родин, залучення позабюджетних коштів на розробку і впровадження ветеранських програм, посилення спроможностей ветеранської політики в регіонах.

Проєкт фінансуватиметься урядом Німеччини у розмірі 4,8 мільйона євро. Його планують реалізувати впродовж 2023-2024 років. "Шлях стійкості" запроваджуватиметься за двома компонентами.

Перший – спрямований на розвиток потенціалу Мінветеранів, місцевих органів влади та ветеранських організацій, в межах нього буде:

- розширено потужності 25 центрів ветеранського розвитку;

- надано технічну експертизу Мінветеранів для розробки ветеранської політики та програм (залучення національних та міжнародних експертів);

- проведено дослідження факторів, які сприяють або обмежують реінтеграцію ветеранів;

- організовано серію семінарів щодо результатів вказаних досліджень;

- розширено потенціал організацій і установ, орієнтованих на ветеранів і пов’язаних з ними осіб;

- проведено тренінги для сприяння діалогу у громадах;

- організовано міжнародний форум щодо зміцнення довіри між ветеранами та державними інституціями та опубліковано відповідний звіт;

- підтримано та спрямовано учасників навчання тренерів, щоб вести діалог із громадою для визначення рішень на основі громади.



Другий компонент стосується психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, і в його межах буде:

- надано психосоціальну підтримку ветеранам та членам їх родин, у тому числі через сімейні ретрити;

- проведено навчання з метою створення системи підтримки ветеранів за принципом "рівний - рівному";

- розроблено та реалізовано кампанії з підвищення обізнаності про програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки;

- проведено тренінги для працівників сфери психічного здоров'я та психосоціальної підтримки по всій Україні для підвищення їхні навичок роботи з підтримки ветеранів та їхніх родин;

- організовано форум "Добробут та стійкість ветеранів" та опубліковано відповідний звіт.



Як зазначив заступник міністра Ігор Яременко, після перемоги України велика кількість захисників і захисниць повернуться з фронту до цивільного життя, і завданням Мінветеранів є не тільки надати їм дієві інструменти для інтеграції у свої громади та економіку країни, а й підготувати цивільне суспільство до зустрічі військових, навчити правильно комунікувати з ними, чути їхні проблеми та сприяти їхньому вирішенню.

"Проєкт "Шлях стійкості" є важливим і потрібним. Він має особливий наголос на роботу з неурядовими ветеранськими організаціями, органами місцевої влади, а також на залучення небюджетних коштів – вони потрібні для розробки і впровадження сучасних дієвих програм, які допомагатимуть нашим воїнам, членам їхніх родин успішно інтегруватися до мирного життя", – наголосив чиновник.

Нагадаємо, що місяць тому в Мінветеранів заявили про намір створити окрему структуру менторів для ветеранів, членів їхніх родин та родин полеглих захисників, яка працювала б за принципом "рівний – рівному", допомагаючи долати бюрократію, а за потреби навіть ходити з ветеранами за усіма потрібними довідками.