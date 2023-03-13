Минветеранов начинает проект психосоциальной поддержки ветеранов за немецкие деньги: какие меры предусмотрены

Министерство по делам ветеранов в сотрудничестве с Международной организацией по миграции и Министерством иностранных дел Германии начинает новый совместный проект по усилению поддержки украинских ветеранов войны и их семей, получивший название "Путь устойчивости".

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Как сообщается в сообщении украинского ведомства, он направлен на повышение устойчивости Украины путем интеграции на уровне общин, укрепления психосоциальной поддержки ветеранов и членов их семей, привлечения внебюджетных средств на разработку и внедрение ветеранских программ, усиление возможностей ветеранской политики в регионах.

Проект будет финансироваться правительством Германии в размере 4,8 миллиона евро. Его планируют реализовать в течение 2023-2024 годов. "Путь устойчивости" будет вводиться по двум компонентам.

Первый – направлен на развитие потенциала Минветеранов, местных органов власти и ветеранских организаций, в его рамках будут:

- расширены мощности 25 центров ветеранского развития;

- предоставлена техническая экспертиза Минветеранов для разработки ветеранской политики и программ (привлечение национальных и международных экспертов);

- проведено исследование факторов, способствующих или ограничивающих реинтеграцию ветеранов;

- организована серия семинаров по результатам указанных исследований;

- расширен потенциал организаций и учреждений, ориентированных на ветеранов и связанных с ними лиц;

- проведены тренинги по содействию диалогу в общинах;

- организован международный форум по укреплению доверия между ветеранами и государственными институтами и опубликован соответствующий отчет;

- поддержаны и направлены участники обучения тренеров для ведения диалога с обществом для определения решений на основе общины.



Второй компонент касается психического здоровья и психосоциальной поддержки, и в его пределах будет:

- оказываться психосоциальная поддержка ветеранам и членам их семей, в том числе через семейные ретриты;

- проведено обучение с целью создания системы поддержки ветеранов по принципу "равный – равному";

- разработаны и реализованы кампании по повышению осведомленности о программах психического здоровья и психосоциальной поддержки;

- проведены тренинги для работников сферы психического здоровья и психосоциальной поддержки по всей Украине для повышения навыков работы по поддержке ветеранов и их семей;

- организован форум "Благополучие и устойчивость ветеранов" и опубликован соответствующий отчет.



Как отметил заместитель министра Игорь Яременко, после победы Украины большое количество защитников и защитниц вернутся с фронта к гражданской жизни, и задачей Минветеранов является не только дать им действенные инструменты для интеграции в свои общины и экономику страны, но и подготовить гражданское общество к встрече военных, научить правильно общаться с ними, слышать их проблемы и способствовать их решению.

"Проект "Путь устойчивости" важен и необходим. Он имеет особый упор на работу с неправительственными ветеранскими организациями, органами местной власти, а также на привлечение небюджетных средств - они необходимы для разработки и внедрения современных действенных программ, которые будут помогать нашим воинам, членам их семей успешно интегрироваться в мирную жизнь", – подчеркнул чиновник.

Напомним, что месяц назад в Минветеранов заявили о намерении создать отдельную структуру менторов для ветеранов, членов их семей и семей павших защитников, которая работала бы по принципу "равный – равному", помогая преодолевать бюрократию, а при необходимости даже ходить с ветеранами за всеми нужными справками.