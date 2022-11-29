Кабмин утвердил порядок бесплатной психологической помощи ветеранам и их семьям

Кабинет министров на заседании 29 ноября принял постановление, которым утвердил порядок предоставления многоуровневой безоплатной психологической помощи лицам, увольняющимся или уволенным с военной службы из числа ветеранов войны и лиц, имеющих особые заслуги перед страной, а также членам семей таких лиц и членам семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.

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Как указывают в Министерстве по делам ветеранов, документ был разработан с целью объединить ключевых стейкхолдеров процесса оказания психологической помощи ветеранам и членам их семей, а также во исполнение Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки.

"Учитывая международный опыт предоставления психологической помощи ветеранам войны и применяя рекомендации ВОЗ, Минветеранов предлагает уже со следующего года быстрый и бесплатный доступ нашим защитникам и их родным к квалифицированной психологической помощи на трех организационных уровнях", - отметила министр Юлия Лапутина.

Так, оказание психологической помощи первого уровня должно способствовать социальной адаптации (реадаптации) получателей услуг, их социально-психологическую поддержку и сопровождение, а также осуществление профилактических мероприятий в отношении лиц, имеющих наивысший риск попадания в сложные жизненные обстоятельства. Услуги будут предоставляться службами здравоохранения, интегрированными в систему первичной медицинской помощи.

На втором уровне будет оказываться психологическая помощь, направленная на решение актуальных или специфических психологических проблем, возникших, в частности, вследствие психологического травмирования в экстремальных ситуациях (участие в боевых действиях, пребывание в плену, отбывание наказания и тому подобное), в чрезвычайных ситуациях (пожары, разрушение домов и тому подобное), в кризисных ситуациях (развод, смерть близких людей и тому подобное).

На третьем уровне – психологическая помощь, направленная на восстановление или компенсацию нарушенных психических функций, личностных свойств и системы отношений получателей услуг, создание условий для полноценного выхода из психологического кризиса с целью сохранения их здоровья, восстановления боеспособности или работоспособности, психических и социальных механизмов адаптации.

"Внедрение данного порядка будет способствовать преодолению последствий травм войны, стресса, обеспечению профилактики возникновения и обострения психических расстройств, повышению уровня качества жизни защитников и защитниц Украины, а также их семей и семей погибших воинов", - подчеркнула руководительница Минветеранов.

Напомним также, что в августе ведомство запустило реестр предпринимателей-психологов, желающих привлекаться к психологической реабилитации ветеранов и членов их семей.

Источник фото: ua.depositphotos.com