В Україні запустили реєстр підприємців-психологів, що хочуть залучатися до реабілітації ветеранів

Міністерство у справах ветеранів запустило реєстр постачальників послуг з психологічної реабілітації для ветеранів і членів їхніх сімей, який є складовою системи інформаційних сервісів "Е-ветеран".

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Як ідеться у повідомленні відомства, реєстр дозволить підвищити якість надання послуг та відповідальність суб’єктів за дотриманням відповідних вимог, зокрема щодо кваліфікації фахівців, які надають реабілітаційні послуги.

Відтепер юридичні особи незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, фізичні особи-підприємці, які мають ліцензію на господарську діяльность з медичної практики та хочуть співпрацювати з Мінветеранів у частині надання вказаних послуг, зможуть подавати документи та заяви в електронній формі безпосередньо до реєстру.

Мова йде про кваліфіковану психологічну допомогу у вигляді комплексу послуг, який передбачає залучення до процесу реабілітації мультидисциплінарної команди фахівців у сфері охорони психічного здоров’я (лікар-психіатр, лікар-психолог, лікар-психотерапевт, психолог).

Передбачено, що послуги зможуть отримувати не лише пацієнти стаціонару, а й бажаючі пройти психологічну реабілітацію амбулаторно або дистанційно.

Так, для включення до реєстру юридична особа, або ФОП має подати до Мінветеранів заяву про включення до реєстру та інформацію (та за наявності й документи) про:

● реквізити юрособи згідно з ЄДРПОУ,

● організаційно-правову форму/вид громадського об’єднання, благодійної чи релігійної організації,

● місцезнаходження (місце реєстрації) юрособи/зареєстроване місце проживання або місце фактичного проживання фізособи-підприємця,

● фактичну адресу надання послуг (якщо вона відрізняється від вищевказаної адреси),

● номери контактних телефонів; адресу електронної пошти; адресу веб-сайту або іншого інформаційного ресурсу (за наявності),

● банківські реквізити для перерахування бюджетних коштів,

● перелік послуг із психологічної реабілітації, що можуть надаватися отримувачу,

● наявність ліцензії на господарську діяльність з медичної практики,

● наявність окремого структурного підрозділу, який забезпечує здійснення мультидисциплінарною командою психологічної реабілітації; кабінету (кабінетів) для надання індивідуальної психологічної допомоги членами такої команди,

● назви посад та персональні дані фахівців заявника (ПІБ, освіта/кваліфікація, стаж роботи за фахом, інформація про післядипломну освіту, атестацію, формальне та/або неформальне професійне навчання та супервізію протягом останніх двох років) (за згодою).

Заяви з необхідними документами приймаються у разі надсилання їх засобами поштового зв’язку або в електронній формі через систему "Е-Ветеран".

Зазначимо, що станом на 9 серпня до реєстру постачальників послуг із психологічної реабілітації на сайті Мінветеранів були включені лише комунальні заклади охорони здоров'я - загалом їх 23 штуки.

Нагадаємо, що в травні Кабінет міністрів вирішив створити міжвідомчу координаційну раду з питань охорони психічного здоров'я та надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії проти України.

Джерело фото: ua.depositphotos.com