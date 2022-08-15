В Украине запустили реестр предпринимателей-психологов, желающих привлекаться к реабилитации ветеранов

Министерство по делам ветеранов запустило реестр поставщиков услуг по психологической реабилитации для ветеранов и членов их семей, который будет частью системы информационных сервисов "Е-ветеран".

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Как говорится в сообщении ведомства, реестр позволит повысить качество предоставления услуг и ответственность субъектов за соблюдением соответствующих требований, в частности квалификации специалистов, оказывающих реабилитационные услуги.

Теперь юридические лица независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, физические лица-предприниматели, имеющие лицензию на хозяйственную деятельность по медицинской практике и желающие сотрудничать с Минветеранов в части предоставления указанных услуг, смогут подавать документы и заявления в электронной форме непосредственно в реестр.

Речь идет о квалифицированной психологической помощи в виде комплекса услуг, предусматривающего вовлечение в процесс реабилитации мультидисциплинарной команды специалистов в сфере охраны психического здоровья (врач-психиатр, врач-психолог, врач-психотерапевт, психолог).

Предусмотрено, что услуги смогут получать не только пациенты стационара, но и желающие пройти психологическую реабилитацию амбулаторно или дистанционно.

Так, для включения в реестр юридическое лицо или ФЛП должно подать в Минветеранов заявление о включении в реестр и информацию (а при наличии и документы) о:

● реквизитах юрлица согласно ЕГРПОУ,

● организационно-правовой форме/виде общественного объединения, благотворительной или религиозной организации,

● местонахождении (месте регистрации) юрлица/зарегистрированном месте жительства или месте фактического проживания физлица-предпринимателя,

● фактическом адресе предоставления услуг (если он отличается от вышеуказанного адреса),

● номерах контактных телефонов; адресе электронной почты; адресе веб-сайта или другого информационного ресурса (при наличии),

● банковских реквизитах для перечисления бюджетных средств,

● перечне услуг по психологической реабилитации, которые могут предоставляться получателю,

● наличии лицензии на хозяйственную деятельность по медицинской практике,

● наличии отдельного структурного подразделения, обеспечивающего проведение мультидисциплинарной командой психологической реабилитации; кабинета (кабинетов) для предоставления индивидуальной психологической помощи членами такой команды,

● названиях должностей и персональных данных специалистов заявителя (ФИО, образование/квалификация, стаж работы по специальности, информация о последипломном образовании, аттестации, формальном и/или неформальном профессиональном обучении и супервизии в течение последних двух лет) (по согласию).

Заявления с необходимыми документами принимаются при отправке их средствами почтовой связи или в электронной форме через систему "Е-Ветеран".

Отметим, что по состоянию на 9 августа в реестр поставщиков услуг по психологической реабилитации на сайте Минветеранов были включены только коммунальные учреждения здравоохранения – всего их 23 штуки.

Напомним также, что в мае Кабинет министров решил создать межведомственный координационный совет по вопросам охраны психического здоровья и оказанию психологической помощи лицам, пострадавшим в результате вооруженной агрессии России против Украины.

Источник фото: ua.depositphotos.com