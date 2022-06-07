В психологической помощи нуждается минимум 60% украинцев - власти

По подсчетам Министерства здравоохранения, в настоящее время в психологической помощи нуждаются не менее 60% украинцев. Об этом говорится в сообщении Министерства по делам ветеранов.

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Отмечается, что накануне состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы по разработке Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки, к которой присоединились супруга президента Елена Зеленская, премьер-министр Денис Шмигаль, министр здравоохранения Олег Ляшко, представители Всемирной организации здравоохранения, министерств и ведомств, общественных организаций.

Создание такой программы, инициированное Зеленской, нацелено на помощь гражданам преодолеть стресс, связанный с войной, и последствия пережитых травматических событий, предотвратить развитие психических расстройств.

"Российская агрессия уносит жизни, калечит физически и психологически, заставляет украинцев покидать дома, разделяет семьи, ворует детство. Люди оказываются в оккупации, попадают в плен, терпят пытки, теряют родных – часто на собственных глазах. Мы даже не представляем, какое количество граждан подверглось гендерному насилию", – отметила первая леди.

Как указала она в своем Telegram-канале, в настоящее время зафиксировано около 40 тысяч случаев гибели или ранения граждан Украины, 3 миллиона человек оказались на оккупированных территориях, более 8 миллионов - в качестве внутренне перемещенных лиц, а еще 6 миллионов украинцев были вынуждены выехать за границу.

Также, по ее словам, 44% украинских граждан сейчас разлучены со своими семьями, а 50% украинцев оценивают свое психологическое состояние как очень напряженное.

Участники рабочей группы согласовали план действий по внедрению программы, согласно которому предусматривается проведение экспертного аудита с привлечением специалистов Всемирной организации здоровья, на основе которого будет разработана модель системы оказания помощи; наработка пошагового плана реализации модели после обсуждения с широким кругом представителей профессионального сообщества, экспертов и лидеров общественного мнения.

Также предполагается создание системы обучения, сертификации, мониторинга качества подготовки психологов, психотерапевтов, врачей-психологов, работающих в системе большинства министерств; обучение семейных врачей, психологов, социальных работников, педагогов быстрым методикам психологической поддержки; создание реестра специалистов и методик, систематизация данных, разработка модели переобучения и переподготовки кадров, системы их привлечения.

Кроме того, запланировано проведение коммуникационной кампании, направленной на формирование культуры заботы о ментальном здоровье и информирование общества.

По словам Зеленской, готовность предоставить Украине специалистов и методики подтвердили первая леди США Джилл Байден, Польши – Агата Корнгаузер-Дуда, Израиля – Михаль Герцог, а также королева Бельгии Матильда. Международные контакты по этому вопросу продолжаются.

Первая леди поблагодарила всех, кто был с 2014 года привлечен к инициативам, направленным на поддержание ментального здоровья украинцев в условиях войны, но призвала и участников рабочей группы к скорейшим действиям.

"Проблема есть прямо сейчас. Здесь нет никакого "еще рано". Надо уже. Эту победу – над ПТСР – мы должны и можем одерживать уже сейчас, даже не дожидаясь победы на поле боя", - заявила она.

По словам Зеленской, сейчас нужно провести аудит всего, что уже сделано, консолидировать и синхронизировать все имеющиеся ресурсы и возможности – государства, волонтеров, общественного сектора, бизнесов, привлечь заинтересованных специалистов: это поможет избежать распыления усилий и гарантирует дальнейшее получение именно той помощи, которой нуждаются люди.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмигаль подчеркнул, что государство должно помочь украинским военным, которые будут возвращаться с фронта, адаптироваться к мирной жизни, а также помочь потерявшим близких, пережившим пленение, оккупацию, насилие; поддержать детей и пожилых людей.

"Необходимо сделать доступными услуги по психическому здоровью для всех, кто в них нуждается или нуждается в будущем. Нужно помочь людям преодолеть стресс и предотвратить развитие психических нарушений", - отметил глава правительства.

Указывается, что по данным Минздрава, психологические последствия войны (посттравматическое стрессовое расстройство) будут отражаться на психическом состоянии украинцев не менее семи-десяти лет. Это чревато увеличением количества психических нарушений, в частности у детей, случаев алкогольной зависимости и зависимости от психоактивных веществ, проблем в семьях, разводов, а также экономическими потерями из-за роста числа граждан, которые не смогут полноценно работать.

"С каждым днем количество людей, которые будут испытывать последствия для своего психического здоровья, будет расти. Даже тех, кто смог стойко пережить первые месяцы войны, ждет ментальное истощение, ведь привыкание к постоянному пребыванию в условиях войны также может оказать негативное влияние на психическое здоровье", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, находясь в центре событий, люди испытывают непосредственные психические травмы, становясь свидетелями насилия, а те, кто покинул страну или переехал в более безопасные регионы, не способны полностью дистанцироваться от событий, касающихся близких людей или родных домов.

В свою очередь министр по делам ветеранов Юлия Лапутина спрогнозировала, что количество ветеранов войны "после нашей победы" достигнет отметки более 1 миллиона человек.

Она отметила, что ее ведомство будет инициировать создание в Украине всемирного научно-практического центра психического здоровья на базе разрушенного российскими оккупантами центра социально-психологической реабилитации населения в поселке Бородянка Киевской области, принадлежавшего министерству.

"В учреждении будет предоставляться квалифицированная помощь по стандартам ведущих стран мира, а также будут изучаться феномены бесчеловечности и геноцида, к которым прибегла российская армия по отношению к украинскому народу", - добавляют в Минветеранов.

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