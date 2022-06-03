Как выбраться из ловушки государства-агрессора: советы украинцам, оказавшимся на временно оккупированной территории Украины

Мы ответили на наиболее часто задаваемые вопросы, которые могут возникнуть у украинцев, которые из-за войны оказались на временно оккупированной территории Украины.

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Недавно Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины опубликовало перечень территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании) по состоянию на 24 мая 2022 года . По разным подсчетам ныне россией оккупировано около 22% территории нашего государства. Безусловно, все украинские города и села будут обязательно освобождены от российских захватчиков, однако в настоящее время значительное количество наших соотечественников находятся в тяжелых обстоятельствах: некоторые украинцы находятся в фактически заблокированных российской армией населенных пунктах и не имеют возможности выехать на подконтрольную Украине территорию, другие подвергаются принудительной депортации в отдаленные регионы России или испытывают физическое и/или психологическое давление в связи с чем вынужденно берут российские паспорта.

Какие первоочередные действия следует предпринять, если я или кто-то из моих близких оказался на территории, оккупированной армией России?

Если вы оказались в ситуации, когда вам не удалось выехать из населенного пункта, в котором вы проживаете до/во время оккупации, то, прежде всего, необходимо помнить об общих правилах, которые могут спасти вам жизнь. Прежде всего целесообразно соблюдать меры по кибербезопасности , в частности:

Посещение сайтов в режиме инкогнито (благодаря этому режиму не ведется запись истории просмотров, не сохраняются поисковые запросы и новые пароли и соответственно получение вашей личной информации незаконно станет довольно проблематичным делом).

Загрузка копий всех важных для вас документов (например, документа, удостоверяющего личность и идентификационный код) на облачные носители (для этого можно создать новые отдельные аккаунты и использовать необычные для себя логины и пароли).

Защита вашего смартфона и соцсетей от оккупантов (к примеру, регулярно " чистить " историю телефонных вызовов, мессенджеров, а также следует деактивировать аккаунты в соцсетях, чтобы враги не смогли узнать вашу гражданскую позицию). Кроме этого, следует удалить с вашего телефона все фото и видео, которые могут привлечь внимание (например, фото/видео блокпостов). Для подстраховки неплохо бы иметь другой мобильный телефон, который следует спрятать в надежном месте.

Кроме этого, очень важно сохранить имеющиеся у вас украинские документы в бумажном виде (или хотя бы копии ваших документов или документы в электронном виде). Для этого необходимо спрятать в надежном месте украинские сим-карты (они понадобятся для получения доступа к электронным документам в приложении "Дія"). Выехав на безопасную территорию, вы сможете восстановить связь, установить украинскую сим-карту и получить доступ к электронным документам, подтверждающим вашу личность. В связи с тем, что в результате войны ряд реестров может работать с перебоями (что может привести к блокированию доступа к электронным документам) Минцифры, на период действия военного положения, создало документ, который можно использовать в случае, когда необходимо подтвердить личность, а других документов для этого нет. Такой документ можно показать представителям полиции и бойцам территориальной обороны на блокпостах.

Как быть, если окупанты отобрали мой внутренний паспорт гражданина Украины и выдали паспорт России (паспорт непризнанных республик "ДНР"/"ЛНР")? Утрачу ли я гражданство Украины?

25 мая 2022 появилась информация о том, что президент России подписал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства жителям Запорожской и Херсонской областей. Такие шаги высшего политического руководства государства-террориста ничто иное как подтверждение того, что цель россии в войне против Украины – захват украинских территорий для их дальнейшей оккупации и интеграции в российское правовое, политическое и экономическое поле. Принудительная паспортизация является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности нашего государства, норм и принципов международного гуманитарного права, а также обязательств россии как государства-оккупанта прежде всего по Гаагской конвенции о законах и обычаях войны на суше (в частности, ст.45 запрещается территории присягать на верность государству-противнику) и является преступлением, предусмотренным ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Следует понимать, что принудительная паспортизация осуществляется оккупантами для принудительной депортации наших граждан/принудительной службы в вооруженных силах вражеского государства. Сейчас это происходит на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей: вооруженные формирования заставляют гражданских мужчин вступать в состав организованных вооруженных групп (военное крыло) так называемых "ДНР" и "ЛНР" , находящихся под контролем РФ. Поэтому лучший вариант отказаться от получения российского паспорта и искать пути выезда на подконтрольные Украине территории. В том случае, если вас заставили взять российский паспорт (паспорт террористических организаций "ДНР" / "ЛНР" ), то следует обратить внимание на положения ч.6 ст.5 ЗУ " Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины " , в частности на то, что принудительное автоматическое приобретение гражданами Украины, проживающими на временно оккупированной территории, гражданства Российской Федерации не признается Украиной и не является основанием для утраты гражданства Украины. Таким образом, в любом случае вы останетесь гражданином Украины.

Буду ли я привлекаться к ответственности, если вынужден взять российский паспорт?

Некоторые юристы высказывают мнение о том, что получение российского паспорта гражданином на временно оккупированной территории следует расценивать как государственную измену (ст.111 УК Украины) или как пособничество государству-агрессору (ст.111-2 УК Украины). Однако здесь следует сделать несколько комментариев.

Что касается государственной измены, то аргументом некоторых юристов является то, что такие действия гражданина являются по сути переходом на сторону врага в условиях военного положения (что является одной из форм объективной стороны этого преступления или простыми словами внешним проявлением преступления). Однако не следует забывать, что переход на сторону врага может заключаться как в переходе на территорию враждебного государства (так называемый физический переход), так и в оказании помощи такому государству или его представителям на территории Украины (так называемый интеллектуальный переход). При этом для того, чтобы констатировать наличие состава этого преступления важно установить наличие прямого умысла и цели – причинение вреда суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины. В случае, когда окупанты создают все условия, при которых неполучение российского паспорта создает опасность для жизни и здоровья человека, тезис о совершении нашими соотечественниками государственного измены звучит утопически, поскольку отсутствует как объективная сторона этого преступления (физический и интеллектуальный переход), так и субъективная сторона (совершение действий с целью причинить вред суверенитету, территориальной целостности и т.д.).

Что касается ст.111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору), то основной аргумент юристов следующий: получение российского паспорта на оккупированных территориях – это не что иное как реализация или поддержка решений и/или действий государства-агрессора, являющегося одной из форм внешнего проявления этого преступления. Однако следует обратить внимание, что такие действия считаются преступлением, если они совершаются с целью причинения вреда Украине, однако у лиц, подвергнутых принудительной паспортизации, такая цель отсутствует. К тому же пребывание лица в гражданстве (подданстве) другого государства является признаком правового статуса лица, а не проявлением его поведения. Поэтому такой факт сам по себе не может являться объектом криминализации. Ведь, согласно положениям статьи 11 УК Украины, уголовным правонарушением является предусмотренное настоящим Кодексом общественно опасное виновное деяние (действие или бездействие), совершенное субъектом уголовного правонарушения. То есть ответственность устанавливается за действия, а никак не за статус.

Как вернуться домой, если гражданин принудительно депортирован в Россию? Можно ли обратиться в посольство любой третьей страны, чтобы попросить убежища или помощи в репатриации?

Массовые депортации граждан Украины на территорию РФ (под видом якобы эвакуации) являются грубым нарушением норм международного права в частности ст.49 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (положения статьи запрещают, независимо от мотивов, осуществлять принудительное индивидуальное или массовое переселение или депортацию лиц, находящиеся под защитой с оккупированной территории на территорию оккупационного государства или на территорию любого другого государства, независимо от того, оккупирована она или нет). Однако если все же вас принудительно депортировали на территорию государства-агрессора необходимо:

Обратиться в Национальное информационное бюро , которое в том числе собирает информацию о лицах, незаконно задержанных оккупантами.

Пытаться попасть на приграничные территории России, граничащие с третьими странами, а затем выехать в эти страны (идеальным для вас вариантом было бы добраться до страны ЕС). Если вы жили в Украине и сбежали от войны, вы можете пересечь границу ЕС. Для получения помощи на репатриацию следует обратиться в посольство/консульство Украины в стране ЕС, где вы находитесь в настоящее время. Список таких посольств и консульств, которые помогают украинцам вернуться на Родину, содержится в открытом доступе. Вам нужно связаться с вашим посольством/консульством в случае возникновения проблем, и они могут предложить помощь в вашей репатриации.

Если вас разлучили с членами вашей семьи, то в таком случае следует с помощью других людей, правозащитных (оппозиционных) организаций пытаться установить местонахождение ваших родных.

Кроме этого, целесообразно иметь при себе контакты украинских , а также международных правозащитных организаций. К примеру, можно обратиться в Международную комиссию по пропавшим без вести. Эта организация активно сотрудничает с правительствами, организациями гражданского общества, органами юстиции, международными организациями и другими организациями по всему миру для решения проблемы людей, пропавших без вести в результате вооруженных конфликтов, нарушений прав человека, нелегальной миграции и т.д. Тем более что сейчас МВД Украины налаживают сотрудничество по оперативной информации.

Подводя итог, следует сказать, что по возможности гражданам нужно пытаться покидать оккупированные территории и не брать российские паспорта. В случае, если это произошло и гражданин Украины был депортирован в РФ, следует выезжать в третьи страны, обращаться в посольства/консульства Украины, чтобы получить помощь в возвращении на Родину.