Улучшает память и замедляет старение: 6 подтвержденных наукой преимуществ медитации

Некоторые люди используют медитацию как часть своей религиозной практики, но большинство все-таки медитирует, чтобы воспользоваться многочисленными преимуществами этой практики для улучшения своего здоровья. И это понятно — 15-20 минут в день и ваше тело наполняется энергией, а ум успокаивается. Как следствие — вы становитесь более продуктивными и жизнерадостными.

Наука уже доказала, как минимум, шесть преимуществ медитации:

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Укрепление иммунной системы

Оказывается, регулярное успокоение ума помогает укрепить сопротивляемость организма различным заболеваниям. Нельзя сказать, что медитация — это брандмауэр, который предотвратит повторное заражение гриппом. В тоже время, есть достаточно веские доказательства того, что это может значительно снизить вероятность того, что вы заболеете.

Например, в одном исследовании сравнивались три группы людей. Первая — контрольная — группа ничего не меняла в своей жизни; вторая — ежедневно выполняла комплекс упражнений; третья — практиковала медитацию. Результаты показали, что через восемь недель в группе медитации было на 30% меньше респираторных инфекций по сравнению с контрольной группой. Более того, тяжесть тех заболеваний, которые действительно возникали у людей в группе медитации, была значительно меньше, чем у людей в группе упражнений или в контрольной группе.

Как это работает? Никто наверняка не знает. Один из вариантов состоит в том, что, поскольку медитация снижает стресс, в последующем этот эффект помогает организму лучше справляться с возбудителями заболеваний.

Снижение уровня стресса

Стресс сопровождает всю нашу жизнь. Иногда он приятный — свадьба, отпуск, переезд в дом мечты… Однако многие стрессовые факторы влияют на наше психическое состояние негативно — увольнение, потеря близкого, непредвиденные затраты на нерадостные события и так далее.

Независимо от источника и от того, является ли стресс приятным или неприятным, он может сказаться на ваших умственных и физических резервах. Следовательно, поиск эффективных способов контроля над стрессом важен для полноценной и плодотворной жизни.

Медитация может быть одним из инструментов, используемых для достижения этой цели. Например, в одном из исследований сравнивали две группы испытуемых в течение восьми недель. Одна группа прошла обучение медитации (а затем последовательно выполняла ее), а другая группа справлялась со стрессом своим обычным способом.

Неудивительно, что после восьми недель у группы медитации было значительно меньше стресса. Но что более удивительно, так это то, что группа медитации продолжала испытывать более низкий уровень стресса год спустя. Более того, они также оценили свое общее самочувствие выше, чем те, кто не обучался медитации.

Улучшение качества сна

Хороший ночной отдых закладывает основу для предстоящего дня. К сожалению, десятки миллионов людей в мире вынуждены бороться с проблемой бессонницы или плохого сна.

Исследователи решили изучить людей с нарушениями сна. Участников разделили на две группы. Одну научили простым техникам медитации, а другой дали инструкции о том, как лучше выспаться (например, установить распорядок дня, уменьшить потребление кофеина и так далее). Наблюдали за группами в течение года.

Результаты исследования показали существенные различия в качестве сна. Группа медитации заметно улучшила сон. Участники говорили, что сила медитации в улучшении качества сна примерно такая же, как у лекарств или когнитивно-поведенческой терапии. Другая группа отметила лишь незначительное улучшение сна.

И такие выводы делает не только это исследование. Обзор 18 исследований по медитации за 2018 год, в которых приняли участие 1654 участника, показал, что медитация улучшила качество сна намного больше, чем использование подхода "выжидания".

Снижение скорости клеточного старения

Возможно, медитация вызывает этот эффект благодаря тому, что в процессе практики увеличивается присутствие теломеразы, фермента, который защищает гены от старения (защищает, но не предотвращает в конечном итоге). Когда этого фермента мало, клетки стареют быстрее. Когда его много, клетки стареют медленнее.

Улучшение памяти

Медитация улучшает кровоток в головном мозге, что может способствовать улучшению памяти.

Хотя исследования не показали, что одна форма медитации превосходит другую, они показали, что для того, чтобы ощутить эти преимущества, требуется всего около десяти минут медитации каждый день. Более того, улучшения памяти начинают проявляться вскоре после того, как медитация входит в повседневную привычку.

В одном исследовании сравнивались две группы субъектов. Первая группа состояла из людей, которые ежедневно слушали 13-минутную запись медитации с инструктором. Другая группа испытуемых слушала 13-минутный подкаст, не связанный с медитацией.

По истечении восьми недель обе группы были протестированы, и группа, которая выполняла ежедневную медитацию, показала значительное улучшение как долговременной памяти, так и памяти распознавания.

Снижение тревожности

Особенно, это полезно для людей, которые тревожатся постоянно и по любому поводу.

Обзор 39 исследований с участием 1140 человек за 2010 год показал, что медитация положительно влияет на снижение тревожности. Интересно, что авторы также обнаружили, что медитация иногда помогает уменьшить беспокойство, возникающее в результате хронической боли и лечения серьезных заболеваний. Достаточно 10-минутной медитации два раза в день, чтобы заметить улучшения состояния.