10 простых способов медитировать где угодно и когда угодно

Вы будете настолько эффективны в достижении медитативного состояния, что вам потребуется все меньше и меньше времени для его достижения. Вы можете получить пользу, просто закрыв глаза на 30 секунд, если правильно распорядитесь этим временем. Предлагаем 10 простых вариантов медитации, которую можно делать в любом месте и в любое время.

1. Расслабьтесь

Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с каким-то жизненным препятствием, первое, что нужно сделать, — расслабиться. Вам нужна ясная голова, чтобы убедиться, что вы видите все доступные варианты. Было бы больно съехать со скалы только потому, что вы были слишком напуганы, чтобы послушать свой GPS или посмотреть карту. Когда ваш разум затуманен, это блокирует свет вашей внутренней лампочки. Вы ограничиваете свои возможности для идей. Так что расслабьтесь. Сохраняйте спокойствие и двигайтесь дальше.

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2. Дышите

Вы можете подумать, что поскольку дыхание — самая важная и жизненно необходимая функция нашего организма, напоминать о ней не стоит. Но дело в том, что это все, чем на самом деле является медитация: напоминание о дыхании. Сосредоточившись на своем дыхании, вы забываете обо всех проблемах и снимаете тяжесть мира с плеч. Вы начинаете обращать внимание на самое важное, что происходит прямо сейчас в настоящем. Ваше дыхание — это факт того, что вы живы, что вы испытываете что-то, — и это все, о чем по-настоящему вам нужно заботиться. Просто сделайте 10 глубоких медленных вдохов и 10 медленных выдохов.

3. Закройте глаза

Иногда, чтобы сосредоточиться на дыхании и перезагрузиться, необходимо закрыть глаза. Так будет меньше раздражителей. Очевидно, что вы не будете закрывать глаза, когда едете за рулем автомобиля или быстро идете по улице, но когда вы неподвижны и находитесь в достаточно безопасном месте, закройте глаза на минуту. Сосредоточьтесь на том, чтобы ваше дыхание входило и выходило из вашего тела. Это все равно, что накинуть одеяло на птичью клетку, чтобы убедить птицу расслабиться и заснуть. Закройте глаза, это — отличный способ заземлиться и уравновесить себя.

4. Улыбнитесь

Почувствуйте свое лицо. Не нужно прикасаться к нему рукой (хотя это тоже вполне допустимо). Вы можете почувствовать напряжение своего лица, и это видно людям, с которыми вы общаетесь. Улыбаясь, вы расслабляете лицо, тело и мир вокруг. Люди с большей вероятностью ответят тому, кто улыбается. Если человек — ваша предполагаемая причина стресса, то улыбнитесь этому человеку. Усилия, которые вы приложите, чтобы улыбнуться, заставят вас думать о радости, а не о злости. Счастливые мысли — основа позитивного мышления. Это то, что вы контролируете, и улыбка — это первый шаг к счастью.

5. Подышите диафрагмой

Еще раз, дыхание — это навык, от которого зависит наша жизнь. Научитесь дышать диафрагмой. Закройте рот и дышите снизу горла, как будто вы делаете большой глоток воздуха после того, как вылезли из воды. Только вместо того, чтобы дышать через рот, дышите через нос.

6. Произносите мантру

Некоторые формы медитации включают мантру. Как получить мантру — решать вам. Что бы вы ни решили использовать, просто продолжайте ее повторять, пока не перестанете думать о том, что вас беспокоит и / или мешает вам наслаждаться настоящим окружением. Это можно делать с открытыми или закрытыми глазами в любой точке мира. Вы даже можете повторять свою мантру во время прогулки, вождения автомобиля или выполнения любого другого занятия.

7. Перестаньте думать

Все медитативные практики, о которых вы когда-либо слышали, предназначены для того, чтобы научить вас перестать думать, хотя бы на секунду. Звучит не так уж и грандиозно, но этот перерыв в одну секунду способен остановить непрекращающийся поток мыслей, которые постоянно борются за место в вашем сознании. У вас могут быть долги. Вы можете тяжело работать. Друзья и семья могут вести себя по-идиотски. Это происходит прямо сейчас? Если нет, не думайте об этом. Если да, то эти медитативные техники помогут вам найти решение.

8. Представьте себя где-нибудь еще

Иногда в жизни дела идут совсем плохо. Ну просто очень плохо. И в таких ситуациях бывает полезно представить себя в другом месте. Представьте, что вы на пляже, в лесу или посреди океана, — все, что вам нужно, находится там, где вы должны быть. Ваш разум способен перемещаться во времени и пространстве. Идеально жить настоящим, но время от времени можно помечтать несколько минут.

9. Зажгите свечу

Если можете, зажгите свечу. Это не обязательно должна быть огромная свеча. Пусть в воздухе витает приятный аромат и танцует пламя, на котором вы можете сосредоточиться. Взгляд на танец пламени свечей называется созерцанием свечей и является очень эффективной формой медитации. Это как сидеть и смотреть на костер. Огонь нас всегда успокаивает. Мерцание пламени полезно и для очистки ума, и для погружения в настоящее.

10. И еще раз — дышите

В конце концов, ваши деньги, имущество, еда, окружение, семья и все в вашей жизни существует только в вашей голове. Почему мы здесь, не имеет значения. Как мы сюда попали, не имеет значения. Мы уже здесь. И если мы хотим, чтобы это "здесь" было хорошо для нас, нам нужно научиться контролировать себя и правильно дышать. Это самый важный навык, который вы когда-либо приобретете. Остальное не важно. Просто дышите.