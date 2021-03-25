  • Главная
  • Вне офиса
  • ЗОЖ
ЗОЖ 5 часов назад

Не нарушая сон: ТОП упражнений, которые нужно и нельзя выполнять вечером

У вечерних тренировок много преимуществ. Однако каждое упражнение по-разному влияет на наш организм. Занимаясь спортом перед сном, ориентируйтесь на то, что вы планируете делать после этого — спать, работать в ночную смену, гулять или что-то еще

Не нарушая сон: ТОП упражнений, которые нужно и нельзя выполнять вечером Не нарушая сон: ТОП упражнений, которые нужно и нельзя выполнять вечером

Рассказываем о том, какой вид физической нагрузки выбрать при различных вариантах дальнейшего времяпровождения.

Избегайте кардионагрузок незадолго до сна


Клинический психолог и эксперт по сну Майкл Бреус говорит, что "регулярные упражнения для сердечно-сосудистой системы помогают людям засыпать и улучшают качество сна", но многое зависит от того, когда человек выполняет эти упражнения.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Бреус рекомендует заканчивать кардиотренировку как минимум за четыре часа до сна, потому что мелатонин, гормон сна, выделяется при низкой температуре тела, а физические упражнения повышают эту температуру.

Не занимайтесь HIIT-тренировками, если хотите выспаться


Личный тренер Кейт Ходжес говорит, что интервальные тренировки средней или высокой интенсивности укрепляют организм, а "эндорфины, выделяемые после тренировки, обеспечивают эйфорический прилив энергии". Это может быть хорошо, если вы планируете отправиться в гости или в клуб. Но если вы хотите спокойно заснуть и выспаться, лучше выбрать другой вариант нагрузки.

Читайте также:
Проснулся уставшим? Вот семь простых действий, повышающих уровень утренней энергии

Берпи — прекрасный способ стать бодрее


Личный тренер Анель Пла очень любит многофункциональные упражнения, которые повышают уровень бодрости, например, берпи. По его словам, если вам нужно работать допоздна или бодрствовать по другой причине, берпи могут "определенно повысить ваш уровень энергии и подготовить вас физически и морально к долгой ночной смене".

Фото: Depositphotos

Если вы новичок, тренер советует начать с трех-пяти подходов по 10 берпи с минутным отдыхом между подходами.

Силовые тренировки — хороший вариант перед сном


По словам личного тренера и основательницы службы доставки еды Eat Sunny Татьяны Бонкомпаньи, перед сном лучше придерживаться менее динамичных упражнений, в частности, это могут быть силовые тренировки. "Спортивные занятия с весом нагружают вашу центральную нервную систему, вы можете почувствовать спокойствие и расслабление. А это идеальное состояние, когда вы после тренировки планируете лечь спать", — говорит Татьяна. 

Фото: Depositphotos

Татьяна рекомендует выполнять вечером становую тягу. "Станьте ровно. Поставьте ноги на ширине плеч. Слегка согните колени и держите гантели в руках, ладонями к телу. Руки вытянуты перед бедрами. Вдохните и наклонитесь, опуская гантели к ступням. Сохраняйте спину и ноги ровными. Как только почувствуете растяжение подколенных сухожилий, сделайте паузу и на выдохе поднимите гантели в исходное положение, удерживая спину прямо". Новичкам рекомендуется начинать с одного подхода из восьми-двенадцати повторений.

Читайте также:
Вещества, которых нам не хватает: 14 продуктов, употребление которых уменьшит тревожность

Занимайтесь йогой


Эксперт по сну Майкл Бреус рекомендует заниматься легкой йогой перед сном, потому что это "помогает сосредоточиться и расслабить тело". Он предпочитает упражнения на растяжку, например позу ребенка, которые "улучшают кровообращение и помогают повысить качество сна". Чтобы правильно выполнить позу ребенка, встаньте на колени, пальцы ног вместе, колени на ширине плеч. Положите ладони на бедра. На выдохе опустите туловище между коленями. Вытяните руки вдоль туловища ладонями вниз. Расслабьте плечи. Оставайтесь в этой позе столько, сколько вам комфортно.

Фото: Depositphotos

Помните, что занятия спортом должны улучшать ваше самочувствие и состояние вашего организма. Выбирайте нагрузки, которые соответствуют времени суток и вашим дальнейшим планам после тренировки.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Лечебно-диагностический центр Healthy&Happy: полный спектр медицинских услуг
Лечебно-диагностический центр Healthy&Happy: полный спектр медицинских услуг
Новые умные часы OnePlus Watch будут иметь HD AMOLED-дисплей и защиту от пыли и воды IP68
Новые умные часы OnePlus Watch будут иметь HD AMOLED-дисплей и защиту от пыли и воды IP68
Верховный суд подтвердил законность недопуска в школу непривитого ребенка
Верховный суд подтвердил законность недопуска в школу непривитого ребенка
Загрузка...
Новое видео
"Юмор — это мощный HR-инструмент сплочения коллектива", — основательницы Business Stand Up Agency о стендап-культуре в Украине

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Никакого Донбасса не существует": Данилов призвал больше не называть регион таким словом

  3. Украинцы в YouTube больше всего смотрят видео о турпоходах, рыбоводстве и науке

  4. В Украине зафиксировано рекордное число заболевших Covid-19 и рекордное число умерших

  5. Майские праздники-2021: сколько дней будут отдыхать украинцы

Ивент
SHE Congress 2021: украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес
SHE Congress 2021: украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес
Ключевая тема главного события деловых женщин SHE Congress 2021: "Break the rules: как построить глобальный бизнес, разрушить стереотипы и ограничивающие убеждения, чтобы сделать шаг к масштабному бизнесу или реализоваться в карьере"
Загрузка...