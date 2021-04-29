Управлять не временем, а энергией: что такое персональный энергоменеджмент

За один день нам нужно сделать слишком много работы, и иногда мы устаем от незавершенных задач. Основная проблема заключается в том, как поддерживать высокий уровень энергии, чтобы обеспечить выполнение хотя бы одной из самых важных задач дня. В сутках просто не хватает часов, и невозможно быть продуктивным все время.

Нам нужно больше, чем просто тайм-менеджмент. Нам нужен энергоменеджмент.

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1. Избавьтесь от мысли, что вам нужно быть "жаворонком", чтобы быть продуктивным



Сколько раз вы слышали (или читали) совет — вставайте пораньше, чтобы успеть выполнить все поставленные задачи. В этом нет ничего плохого. Вроде бы и здравый смысл есть — раньше начнешь, раньше закончишь. Но дело в том, что одна техника подходит не для всех. Особенно с ней сложно будет справиться людям, которым просто сложно просыпаться рано.

Книги, статьи, блоги со всех сторон рекомендуют вставать с постели до 6 утра и многие люди честно стараются следовать этому совету. Они надеются, что ранний подъем поможет им повысить продуктивность и выполнить абсолютно все задачи, запланированные на день. Но часто эти ожидания не оправдываются. Вместо повышения продуктивности, человек получает повышение стресса и еще больший упадок сил.

2. Определите свои "часы пик"



Персональный энергоменеджмент начинается с поиска наиболее продуктивных часов в день. Настройка на биологические часы не произойдет мгновенно, но есть способ это сделать.

Следите за своими рабочими привычками в течение одной недели и записывайте время, когда вам удается выполнять больше всего работы. Также обратите внимание на то, что вы чувствуете в эти часы — прилив энергии или вялость? Следите за этими состояниями, и постепенно вы увидите закономерность.

Эксперименты с ранним подъемом могут четко показать, что игнорирование своих биологических часов и принуждение себя просыпаться до 8 утра, не подтолкнет вас к большей продуктивности. Многие из нас гораздо продуктивнее работают днем и поздним вечером. Примите этот факт и используйте свои "часы пик" максимально.

3. Планируйте в соответствии с периодами высокого уровня энергии



Как только вы почувствуете свое высокоэнергетическое время, стройте рабочий график так, чтобы в "часы пик" выполнять самые важные задачи, а менее важные делайте после периода повышенной продуктивности.

Бронируйте в своем календаре время с высоким уровнем энергии и используйте его для дел, требуют больших умственных затрат и концентрации. Также выполнять в эти часы задачи, которые приближают вас к жизненной цели.

Если вы жаворонок, вы можете запланировать большинство деловых встреч до обеда, так как важно сохранять остроту и сосредоточенность ума. Но в жизни нет ничего стабильного. Иногда это время вам нужно посвятить заботе о ком-то из близких или поприсутствовать на важном соревновании ребенка. Это нормальные жизненные моменты. В любом случае бронируйте свое высокоэнергетическое время в календаре, но помните, что всегда возможны исключения.

Не существует правильного или неправильного способа использования этой техники управления энергией, потому что все зависит от ваших личных обстоятельств. Что вам нужно помнить, так это то, что вы должны использовать то, что работает для вас, а не то, что другие гуру продуктивности навязчиво рекомендуют вам делать.