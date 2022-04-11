Эвакуационный рейс, психологическую помощь и нужные карты теперь можно найти через приложение "Киев Цифровой"

Для киевлян и всех, кто находится в столице, запустили ряд новых функций в мобильном приложении "Киев Цифровой". В частности, теперь там можно найти рейсы для эвакуации из других городов, узнать, где получить психологическую поддержку, и многое другое.

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Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель председателя КГГА Петр Оленич, передает пресс-служба горсовета Киева.

Доступные функции в приложении "Киев Цифровой" условно поделили на группы. В "Безопасности" можно найти карту укрытий в Киеве, эвакуационные рейсы из разных регионов, место временного проживания.

В разделе "Помощь" находится информация по гуманитарной помощи для киевлян, о том, как стать волонтером, подача заявки на подключение Wi-Fi в укрытиях, и подвязана ссылка на фонд "Вернись живым".

В разделе "Здоровье" можно найти карты травмпунктов, аптек, ветклиник, пунктов психологической помощи, получить информацию о донорстве.

Кроме того, собраны карты:

Через "Киев Цифровой" можно найти платформы, на которых граждане могут оставить информацию о разрушениях, военных преступлениях, перемещениях российских войск.

Напомним, в чат-боте "єВорог" теперь можно присылать фото российских военных, уличенных в геноциде в пригородах Киева. В бот "єВорог" можно зайти прямо с главного экрана приложения госуслуг "Дія" или по ссылке. При этом, чтобы воспользоваться ботом, нужно авторизоваться в "Дії".

Фото: ua.depositphotos.com