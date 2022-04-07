В чат-боте "єВорог" теперь можно присылать фото российских военных, уличенных в геноциде в пригородах Киева

Министерство цифровой трансформации призывает присылать кадры с лицами российских военных, запечатлевшие расправы над мирным населением Киевской области, в частности в Буче, Ирпене и Гостомеле.

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Как говорится в сообщении ведомства, возможность присылать такие материалы появилась в чат-боте "єВорог", изначально созданном для передачи информации о передвижениях оккупационных войск.

"После освобождения Киевщины весь мир увидел геноцид, совершавшийся российскими палачами над мирными украинцами. Зло должно быть наказано, а жизнь каждого из этих нелюдей, продолжающих существовать, — превратиться в ад. Если вам удалось зафиксировать на фото, видео или на кадрах из системы видеонаблюдения лица российских чудовищ, совершавших геноцид в городах Киевской области — присылайте", - сказано в нем.

В бот "єВорог" можно зайти прямо с главного экрана приложения госуслуг "Дія" или по ссылке. При этом, чтобы воспользоваться ботом, нужно авторизоваться в "Дії".

В нем следует выбрать "Убийцы в Буче, Ирпене, Гостомеле", выбрать город, указать геолокацию, загрузить фото или видео, а также предоставить описание контента.

"Благодаря вашей информации мы сделаем "известными" на весь мир тех, кто творил геноцид украинцев, и поставим вечное клеймо на всю их семью и потомков. Никогда не простим!" - подчеркивают в министерстве.

Отметим, что как заявил в интервью DW мэр Бучи Анатолий Федорук, всего на территории его муниципалитета (14 населенных пунктов) после того, как его покинули российские войска, было обнаружено уже 320 тех погибших мирных жителей, их которых практически 90% - с пулевыми поражениями. В частности, в Буче обнаружены три места массового захоронения трупов со связанными руками.

Выявление массового убийства жителей в освобожденных населенных пунктах Киевской области вызвало широкий общественно-политический резонанс в мире. В частности, после этого европейские страны принялись массово высылать со своей территории российских дипломатов, страны "Большой семерки" выступили за исключение России из Совета ООН по правам человека, а Европарламент потребовал полного эмбарго на импорт энергоносителей из РФ.