Италия, Дания, Швеция и Латвия решили выслать десятки российских дипломатов

Еще несколько стран Европейского союза объявили во вторник о высылке в общей сложности нескольких десятков сотрудников российских посольств. В частности, как сообщает Министерство иностранных дел Италии, правительство этой страны решило выслать 30 российских дипломатов.

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5 апреля ведомство вызвало посла Сергея Разова, чтобы уведомить его о данном решении. Отмечается, что эта мера, предпринятая в координации с другими европейскими и атлантическими партнерами Италии, была необходима "по причинам, связанным с национальной безопасностью в нынешней кризисной ситуации", вызванной необоснованной агрессией РФ против Украины.

Кроме того, правительство Дании заявило о решении выдворить 15 сотрудников российской разведки, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве России в Копенгагене. У них будет 14 дней, чтобы покинуть страну.

Как отмечается в сообщении датского Министерства иностранных дел, оно вызвало 5 апреля российского посла и уведомило его об этом шаге.

"На встрече непосредственно российскому послу также было доведено решительное осуждение правительством жестокости России по отношению к украинскому гражданскому населению в Буче, а также было подчеркнуто, что преднамеренные нападения на мирных жителей являются военным преступлением", - подчеркнули в ведомстве.

Как заявил глава МИД Йеппе Кофод, этим решением оно посылает Москве четкий сигнал о том, что не приемлет, что российские разведчики ведут шпионаж на датской земле.

"Они представляют угрозу для нашей национальной безопасности, которую мы не можем игнорировать. Таким образом, вместе с рядом наших ближайших союзников мы столкнулись с шпионажем, который указанные лица осуществляют под прикрытием своего дипломатического статуса", - сказал министр.

В то же время Дания не хочет разрывать дипломатические отношения с Москвой: российский посол и остальные сотрудники посольства продолжат работу в Копенгагене.

"Речь идет только о высылке разведчиков. Посол России является нашим основным каналом для передачи четких сообщений непосредственно в Кремль. Мы использовали его несколько раз в последнее время, не в последнюю очередь для того, чтобы подчеркнуть решительное осуждение Данией совершенно неприемлемого нападения России на Украину", - сказано в сообщении.

В свою очередь, министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила во вторник, что ее ведомство приняло решение объявить персонами нон грата трех дипломатов посольства России в Стокгольме в связи с нарушением ими Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Помимо этого, Министерство иностранных дел Латвии сообщает, что решило отозвать свое согласие на деятельность генеральных консульств России в Даугавпилсе и Лиепае и закрыть эти два дипучреждения. Персонал генконсульств объявлен персонами нон грата в Латвии.

Решение о закрытии было доведено во вторник до сведения посла РФ Михаила Ванина. Российским дипломатам дадут время на сворачивание работы генконсульств и выезд из страны до конца апреля.

Отмечается, что решение принято в знак солидарности с Украиной, в частности после многочисленных сообщений о военных преступлениях, совершенных российскими войсками против мирных жителей, а также о преднамеренных нападениях российских военных на гражданскую собственность и инфраструктуру в оккупированных регионах Украины.

"Незаконное вторжение Российской Федерации и военные преступления, совершенные ее войсками, являются явным нарушением международных обязательств и обязательств Российской Федерации. Те, кто принимал, реализовывал и поддерживал решения о военной агрессии и преступлениях в Украине, должны взять на себя полную ответственность", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что 4 апреля МИД Франции заявил о решении выслать большое число российских дипломатов, "действия которых противоречат интересам безопасности" этой страны. По сообщениям местных СМИ, речь идет о 35 лицах.

Также об объявлении персона нон грата ряда российских дипломатов объявила накануне Германия. По данным СМИ, оно касается сразу 40 человек. Как заявила глава немецкого МИД Анналена Бербок, решение было принято в связи с публикациями о российских военных преступлениях в Буче Киевской области.

Эту же причину указал для решения о высылке посла РФ и отзыве своего посла из Москвы МИД Литвы. Кроме того, литовские власти решили закрыть консульство России в Клайпеде.

В ответ на эти шаги Россия отменила безвизовый режим для владельцев дипломатических паспортов стран Европейского союза и Европейской ассоциации свободной торговли.

Отметим, что официальные лица РФ отрицают причастность российских военных к убийству множества жителей Бучи, называя это "провокацией украинских радикалов". Российская сторона даже безуспешно инициировала Совета безопасности ООН, чтобы заявить об этом на данной площадке.

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