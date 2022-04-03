Россия хочет созвать Совбез ООН из-за фото из Бучи

Россия потребовала созвать Совет безопасности Организации объединенных наций из-за фотографий убитых российскими военными гражданский в городе Буча. Об этом сообщает российское провластное издание РИА.

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"Россия призвала провести заседание Совета Безопасности ООН в понедельник в свете провокации украинских радикалов в городе Буча под Киевом, сообщил первый зампостпред при ООН Дмитрий Полянский", — сказано в сообщении.

Российский дипломат назвал шокирующие кадры убитых мирных жителей "провокациями украинских радикалов". Россия потребовала созвать совбез ООН в понедельник 4 апреля.

Напомним, вечером 2 апреля украинские войска освободили всю Киевскую область от российских оккупантов.

После чего открылись новые доказательства нечеловеческих преступлений российских оккупантов: расстрелы мирных жителей, массовые захоронения жертв насилия и т.д.

Доказательства нечеловеческих зверств россиян шокировали мировую общественность, а украинские власти требуют ужесточения санкций против агрессора.

По информации генерального прокурора Ирины Венедиктовой, за период с 1 по 3 апреля с освобожденной территории Киевской области вывезено 410 тел мирных украинцев, погибших от рук оккупантов, 140 из убитых уже осмотрели прокуроры и другие специалисты.