- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Росія хоче скликати Радбез ООН через фото з Бучі
Росія зажадала скликати Раду безпеки Організації об'єднаних націй через фотографії убитих російськими військовими цивільну в місті Буча. Про це повідомляє російське провладне видання РІА.
"Росія закликала провести засідання Ради Безпеки ООН у понеділок у світлі провокації українських радикалів у місті Буча під Києвом, повідомив перший зампостпред при ООН Дмитро Полянський", - йдеться у повідомленні.
Російський дипломат назвав шокуючі кадри вбитих мирних жителів "провокаціями українських радикалів". Росія вимагала скликати Радбез ООН у понеділок 4 квітня.
Нагадаємо, увечері 2 квітня українські війська визволили всю Київську область від російських окупантів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Після чого відкрилися нові докази нелюдських злочинів російських окупантів: розстріли мирних жителів. масові поховання жертв насильства і т.д.
Докази нелюдських звірств росіян шокували світову громадськість, а українська влада вимагає посилення санкцій проти агресора.
За інформацією генерального прокурора Ірини Венедиктової, за період з 1 по 3 квітня зі звільненої території Київської області вивезено 410 тіл мирних українців, які загинули від рук окупантів, 140 із убитих уже оглянули прокурори та інші фахівці.