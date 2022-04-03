Росія хоче скликати Радбез ООН через фото з Бучі

Росія зажадала скликати Раду безпеки Організації об'єднаних націй через фотографії убитих російськими військовими цивільну в місті Буча. Про це повідомляє російське провладне видання РІА.

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"Росія закликала провести засідання Ради Безпеки ООН у понеділок у світлі провокації українських радикалів у місті Буча під Києвом, повідомив перший зампостпред при ООН Дмитро Полянський", - йдеться у повідомленні.

Російський дипломат назвав шокуючі кадри вбитих мирних жителів "провокаціями українських радикалів". Росія вимагала скликати Радбез ООН у понеділок 4 квітня.

Нагадаємо, увечері 2 квітня українські війська визволили всю Київську область від російських окупантів.

Після чого відкрилися нові докази нелюдських злочинів російських окупантів: розстріли мирних жителів. масові поховання жертв насильства і т.д.

Докази нелюдських звірств росіян шокували світову громадськість, а українська влада вимагає посилення санкцій проти агресора.

За інформацією генерального прокурора Ірини Венедиктової, за період з 1 по 3 квітня зі звільненої території Київської області вивезено 410 тіл мирних українців, які загинули від рук окупантів, 140 із убитих уже оглянули прокурори та інші фахівці.