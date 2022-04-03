С освобожденной территории Киевщины вывезли 410 тел, 140 из них уже осмотрели правоохранители, - Венедиктова

За период с 1 по 3 апреля с освобожденной территории Киевской области вывезено 410 тел мирных украинцев, погибший от рук оккупантов, 140 из убитых уже осмотрели прокуроры и другие специалисты. Об этом на своем Facebook написала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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"На освобожденных территориях Киевщины – важнейшие доказательства жестоких военных преступлений РФ. Это ад, который надо задокументировать, чтобы наказать извергов, которые устроили его на нашей земле. Подчеркну, привлечь к ответственности в национальных и международных судах", — написала Венедиктова.

С первых дней войны Офис Генпрокурора совместно с СБУ работают над уголовным производством по факту политического и военного руководства России геноцида украинского народа. Особое внимание уделяется наиболее массовым разрушениям в Мариуполе, населённых пунктах Киевской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Луганской и Донецкой областей.

Офис Генпрокурора совместно с органами досудебного расследования, военным командованием и Военной службой правопорядка организовал активную и профессиональную работу по фиксации каждого без исключения преступления захватнических войск РФ.

"Вся освобожденная от оккупантов территория поделена на квадраты, в каждом из которых работают следственно-оперативные группы прокуроров, следователей и оперативных сотрудников Нацпола. К проведению осмотров мест происшествия привлекаются инспекторы-криминалисты, взрывотехники, кинологи, судебно-медицинские эксперты или врачи. Впереди этих команд всегда ГСЧС – враги заминировали города и села, осталось много не сдетонированных боеприпасов, они оставили «растяжки» даже на местных трупах", — написала Венедиктова.

Для проведения первоочередных следственных действий на территории только Бучанского района сейчас привлечены более 50 сотрудников Нацполиции и прокуроров. Аналогичная работа также разворачивается во всех уволенных населенных пунктах Киевской и Черниговской области. Далее Офис Генпрокурора будет увеличивать численность следственно-оперативных групп, чтобы обеспечить быстрый и эффективный сбор доказательств военных преступлений.

В бюро судмедэкспертизы постоянно дежурят прокуроры, следователи и судебные эксперты для проведения осмотров, разрезов и отбора образцов ДНК. С территории Киевщины вывезено 410 тел убитых мирных жителей, за 1-3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами.

Параллельно проходит работа с местным населением, поиск свидетелей, потерпевших, сбор фото и видеодоказательств. Это тонкая и кропотливая работа: люди напуганы, устали и замучены, они пережили невыразимый ужас. И здесь тоже нужно время и профессиональный подход, чтобы зафиксировать все правильно и не упустить никакого шанса найти и наказать виновных.

"Там уже начинают выстраиваться очереди якобы желающих помочь стражам порядка документировать преступления, а на самом деле – заселиться на месте трагедии. Для всех «помощников» повторю это место преступления, где должны работать только профессионалы, чтобы не нарушить обстоятельств, собрать весь действительно необходимый материал по международным стандартам. А еще – там до сих пор опасно, большая часть территории умышленно заминирована врагом, многие боеприпасы не сдетонировали", — подчеркнула генпрокурор.

Напомним, вечером 2 апреля украинские войска освободили всю Киевскую область от российских оккупантов.

После чего открылись новые доказательства нечеловеческих преступлений российских оккупантов: расстрелы мирных жителей, массовые захоронения жертв насилия и т.д.

Доказательства нечеловеческих зверств россиян шокировали мировую общественность, а украинские власти требуют ужесточения санкций против агрессора.