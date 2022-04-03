Зі звільненої території Київщини вивезли 410 тіл, 140 з них уже оглянули правоохоронці, - Венедиктова

За період з 1 по 3 квітня зі звільненої території Київської області вивезено 410 тіл мирних українців, загиблих від рук окупантів, 140 із убитих уже оглянули прокурори та інші фахівці. Про це на своєму Facebook написала генеральний прокурор Ірина Венедиктова.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"На звільнених територіях Київщини – найважливіші докази жорстоких військових злочинів РФ. Це пекло, яке треба задокументувати, щоб покарати нелюдів, які влаштували його на нашій землі. Підкреслю, притягнути до відповідальності у національних та міжнародних судах", - написала Венедиктова.

З перших днів війни Офіс Генпрокурора спільно з СБУ працюють над кримінальним провадженням за фактом політичного та військового керівництва Росії геноциду українського народу. Особлива увага приділяється найбільш масовим руйнуванням у Маріуполі, населених пунктах Київської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Луганської та Донецької областей.

Офіс Генпрокурора спільно з органами досудового розслідування, військовим командуванням та Військовою службою правопорядку організував активну та професійну роботу з фіксації кожного без винятку злочину загарбницьких військ РФ.

"Вся звільнена від окупантів територія поділена на квадрати, у кожному з яких працюють слідчо-оперативні групи прокурорів, слідчих та оперативних співробітників Нацполу. До проведення оглядів місць події залучаються інспектори-криміналісти, вибухотехніки, кінологи, судово-медичні експерти. команд завжди ДСНС – вороги замінували міста та села, залишилося багато не здетонованих боєприпасів, вони залишили «розтяжки» навіть на місцевих трупах», — написала Венедиктова.

Для проведення першочергових слідчих дій на території лише Бучанського району зараз залучено понад 50 співробітників Нацполіції та прокурорів. Аналогічна робота також розгортається у всіх звільнених населених пунктах Київської та Чернігівської областей. Далі Офіс Генпрокурора збільшуватиме чисельність слідчо-оперативних груп, щоб забезпечити швидкий та ефективний збір доказів військових злочинів.

У бюро судмедекспертизи постійно чергують прокурори, слідчі та судові експерти для проведення оглядів, розрізів та відбору зразків ДНК. З території Київщини вивезено 410 тіл убитих мирних жителів, за 1-3 квітня 140 із них уже оглянуто прокурорами та іншими фахівцями.

Паралельно відбувається робота з місцевим населенням, пошук свідків, потерпілих, збирання фото та відеодоказів. Це тонка і кропітка робота: люди налякані, втомилися і замучені, вони пережили невимовний жах. І тут теж потрібен час та професійний підхід, щоб зафіксувати все правильно і не проґавити жодного шансу знайти та покарати винних.

"Там уже починають вишиковуватися черги нібито бажаючих допомогти правоохоронцям документувати злочини, а насправді – заселитися на місці трагедії. Для всіх «помічників» повторю це місце злочину, де мають працювати лише професіонали, щоб не порушити обставин, зібрати весь справді необхідний матеріал за міжнародними стандартами. А ще - там досі небезпечно, більша частина території навмисне замінована ворогом, багато боєприпасів не здетонували", - наголосила генпрокурор.

Нагадаємо, увечері 2 квітня українські війська визволили всю Київську область від російських окупантів.

Після чого відкрилися нові докази нелюдських злочинів російських окупантів: розстріли мирних жителів. масові поховання жертв насильства і т.д.

Докази нелюдських звірств росіян шокували світову громадськість, а українська влада вимагає посилення санкцій проти агресора.