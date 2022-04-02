В Буче оккупанты расстреляли 280 мирных жителей, закопав их в братской могиле

В уволенной 1 апреля Бучи украинские военнослужащие обнаружили братскую могилу, в которой были похоронены 280 мирных жителей, сообщил мэр города Анатолий Федорук. Этих людей расстреляли русские оккупанты. У всех найденных убитых были связаны руки.

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Вместе с тем, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опубликовал фото, где на улицах Бучи лежат тела людей также со связанными руками, которые были застрелены российскими солдатами. Эти люди не были военными и не имели оружия.

Спецназовцы Нацполиции начали операцию по зачистке территории Бучи в субботу, 2 апреля. В настоящее время в городе работают бойцы сводного полка спецназначения Нацполиции "Сафари", в состав которого вошли представители подразделений полиции особого назначения, бойцы КОРДа и Тор.

К работе также были привлечены специалисты взрывотехнической службы. Наши правоохранители проверяют каждый двор и укрытие, общаются с местными жителями и оказывают им необходимую помощь.