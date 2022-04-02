У Бучі окупанти розстріляли 280 мирних мешканців, закопавши їх у братській могилі

У звільненій 1 квітня Бучі українські військовослужбовці знайшли братську могилу, в якій були поховані 280 мирних мешканців, повідомив мер міста Анатолій Федорук. Цих людей розстріляли російські окупанти. У всіх знайдених вбитих були зав’язані руки.

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Разом із тим радник голови Офісу президента Михайло Подоляк опублікував фото, де на вулицях Бучі лежать тіла людей також зі зв'язаними руками, які були застрелені російськими солдатами. Ці люди не були військовими і не мали зброї.

Спецпризначенці Нацполіції почали операцію із зачистки території Бучі в суботу, 2 квітня. Наразі в місті працюють бійці зведеного полку спецпризначення Нацполіції "Сафарі", до складу якого увійшли представники підрозділів поліції особливого призначення, бійці КОРДу і Тор.

До роботи також долучили спеціалістів вибухотехнічної служби. Наші правоохоронці перевіряють кожен двір та укриття, спілкуються з місцевими мешканцями та надають їм необхідну допомогу.