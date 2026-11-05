Каждая электростанция пострадала от атак: Зеленский назвал потребности энергетики Украины

Президент Владимир Зеленский призвал компании Испании и стран Латинской Америки помочь Украине со снабжением оборудования для энергетической инфраструктуры. Среди первоочередных потребностей – трансформаторы, силовые кабели, дизельные и газовые генераторы, а также современное электротехническое оборудование.

Как пишет Dilo, об этом сообщил глава государства.

По словам президента, российские войска используют ударные беспилотники и ракеты не только для атак на объекты генерации, но и для поражения энергетического оборудования, от которого зависит работа украинских атомных электростанций.

Какое оборудование нужно Украине

Среди первоочередных потребностей украинской энергетики президент назвал:

трансформаторы;

силовые кабели;

современное электротехническое оборудование;

дизельные и газовые генераторы.

Зеленский отметил, что Украина заинтересована в получении оборудования из нескольких стран Латинской Америки и Испании. В частности, трансформаторы планируют закупать в Бразилии, Мексике, Аргентине и Колумбии, а силовые кабели – в Чили.

Испанские компании могут помочь со снабжением электротехнического оборудования, кабелей и генераторов.

Украина просит наладить прямые поставки

Президент подчеркнул, что оборудование должно быть совместимо с украинской электросетью, а его поставки нужно организовать как можно скорее.

"Поэтому, пожалуйста, помогите нам наладить непосредственное сотрудничество с вашими компаниями и как можно скорее доставить эти материалы в Украину", - обратился Зеленский к партнерам.

Речь идет о поиске производителей и поставщиков, которые смогут оперативно обеспечить украинскую энергетику необходимым оборудованием. Прямые контакты с компаниями должны помочь ускорить организацию поставок.

Зеленский призвал партнеров перейти от обсуждения потребностей в практическом сотрудничестве, чтобы необходимое оборудование как можно быстрее поступило в Украину.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру отдельные небольшие города могут оставаться без электроэнергии до трех дней. Наибольшие риски возникают в населённых пунктах, где электроснабжение зависит от одной подстанции.