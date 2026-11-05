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Кожна електростанція постраждала від атак: Зеленський назвав потреби енергетики України
Президент Володимир Зеленський закликав компанії Іспанії та країн Латинської Америки допомогти Україні з постачанням обладнання для енергетичної інфраструктури. Серед першочергових потреб - трансформатори, силові кабелі, дизельні та газові генератори, а також сучасне електротехнічне обладнання.
Як пише Dilo, про це повідомив глава держави.
За словами президента, російські війська застосовують ударні безпілотники та ракети не лише для атак на об'єкти генерації, а й для ураження енергетичного обладнання, від якого залежить робота українських атомних електростанцій.
Яке обладнання потрібно Україні
Серед першочергових потреб української енергетики президент назвав:
- трансформатори;
- силові кабелі;
- сучасне електротехнічне обладнання;
- дизельні та газові генератори.
Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена в отриманні обладнання з кількох країн Латинської Америки та Іспанії. Зокрема, трансформатори планують закуповувати в Бразилії, Мексиці, Аргентині та Колумбії, а силові кабелі - у Чилі.
Іспанські компанії можуть допомогти з постачанням електротехнічного обладнання, кабелів і генераторів.
Україна просить налагодити прямі поставки
Президент наголосив, що обладнання має бути сумісним з українською електромережею, а його постачання потрібно організувати якомога швидше.
"Тому, будь ласка, допоможіть нам налагодити безпосередню співпрацю з вашими компаніями та якнайшвидше доправити ці матеріали до України", - звернувся Зеленський до партнерів.
Йдеться про пошук виробників і постачальників, які зможуть оперативно забезпечити українську енергетику необхідним обладнанням. Прямі контакти з компаніями мають допомогти прискорити організацію поставок.
Зеленський закликав партнерів перейти від обговорення потреб до практичної співпраці, щоб необхідне обладнання якнайшвидше надійшло в Україну.
Ранше повдомлялось, що в Україні через російські атаки на енергетичну інфраструктуру окремі невеликі міста можуть залишатися без електроенергії до трьох днів. Найбільші ризики виникають у населених пунктах, де електропостачання залежить від однієї підстанції.