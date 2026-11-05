Українську "єЧергу" планують поширити на словацькі пункти пропуску

Україна та Словаччина підписали лист про наміри щодо впровадження української системи “єЧерга” на словацькому боці кордону. Наступним етапом стане оцінка технічних можливостей запуску сервісу та підготовка окремої міждержавної угоди.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Підписання відбулося в межах міжурядових консультацій за участю прем’єр-міністрів України Сергія Корецького та Словаччини Роберта Фіцо.

Документ підписали перший заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач і державна секретарка Офісу віцепрем’єр-міністра Словаччини Алена Сабелова.

Словаччина стала першою країною, з якою Україна офіційно закріпила наміри щодо розвитку та впровадження системи "єЧерга" за межами країни.

Що передбачає співпраця

Домовленості мають створити основу для спільного управління транспортними потоками по обидва боки кордону. Очікується, що узгоджена робота електронної черги допоможе перевізникам краще планувати перетин кордону, зробить логістику прогнозованішою та скоротить фізичне очікування перед пунктами пропуску.

Сторони також планують обмінюватися досвідом цифровізації прикордонних процедур, співпрацювати для підвищення пропускної спроможності пунктів пропуску та спільно працювати над модернізацією прикордонної інфраструктури.

Окремим напрямом стане пошук можливостей фінансування спільних проєктів.

За словами Сергія Деркача, електронна черга є одним із дієвих інструментів організації міжнародних перевезень, оскільки дає змогу перевізникам планувати час перетину кордону та зменшувати фізичне очікування.

Коли "єЧерга" може запрацювати у Словаччині

Підписання листа про наміри є початковим етапом співпраці. Наступним кроком має стати оцінка технічних можливостей впровадження системи на словацькому боці кордону та підготовка окремої угоди.

Отже, наразі йдеться про намір запустити українську систему в Словаччині, а не про вже погоджену дату її повноцінного запуску. Конкретні терміни впровадження залежатимуть від результатів технічної оцінки та подальших домовленостей між сторонами.

Нагадаємо, Україна веде переговори з Польщею та Словаччиною про перенесення митних перевірок вантажівок із зерном з українського кордону на територію цих країн. Київ намагається убезпечити перевезення від російських атак і розвантажити логістику, тоді як втрати експортних доходів України оцінюються приблизно у €60 млн на день.