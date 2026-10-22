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На Закарпатті модернізують три пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС: звідки гроші

Пункт пропуску Лужанка - Берегшурань
Пункт пропуску Лужанка - Берегшурань/mukachevo.net

На Закарпатті проведуть реконструкцію пунктів пропуску “Чоп (Тиса) — Захонь” та “Лужанка — Берегшурань” на кордоні з Угорщиною, а також “Ужгород — Вишнє Нємецьке” на кордоні зі Словацькою Республікою.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на повідомлення начальника Закарпатської ОВА Мирослава Білецького.

Кошти для модернізації інфраструктури надає Європейський інвестиційний банк. Йдеться про 60 млн євро на модернізацію пунктів пропуску на західному кордоні. 

На що витратять виділені кошти

Виділене фінансування дозволить реалізувати комплексні роботи з оновлення прикордонних об'єктів. Зокрема, у межах проєкту передбачено:

  • облаштування та ремонт під’їзних доріг;
  • спорудження сучасних сервісних зон та укриттів для пасажирів і працівників;
  • оновлення технічного обладнання та спеціалізованого програмного забезпечення для здійснення митного контролю.

Підписання фінансової угоди

Надання фінансування стало результатом офіційних перемовин та підписання фінансової угоди між міністром з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколою Калашником та віцепрезидентом ЄІБ Карлом Негаммером.

Очільник Закарпатської ОВА наголосив, що цей крок є критично важливим для розбудови прикордонної інфраструктури, оскільки він дозволить суттєво збільшити пропускну здатність пунктів перетину та оптимізувати логістичні шляхи між Україною та країнами ЄС.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України погодив залучення позики від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у розмірі 60 млн євро. Кошти спрямують на модернізацію пунктів пропуску на кордонах з ЄС та Молдовою. 

Автор:
Тетяна Бесараб

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