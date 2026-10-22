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В Закарпатье модернизируют три пункта пропуска на границе со странами ЕС

Пункт пропуска Лужанка – Берегшурань
Пункт пропуска Лужанка — Берегшурань/mukachevo.net

На Закарпатье будет проведена реконструкция пунктов пропуска "Чоп (Тиса) — Захонь" и "Лужанка — Берегшурань" на границе с Венгрией, а также "Ужгород — Вышнее Немецкое" на границе со Словацкой Республикой.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение начальника Закарпатской ОВ Мирослава Билецкого.

Средства для модернизации инфраструктуры предоставляет Европейский инвестиционный банк. Речь идет о 60 млн. евро на модернизацию пунктов пропуска на западной границе.

На что потратят выделенные средства

Выделенное финансирование позволит реализовать комплексные работы по обновлению пограничных объектов. В частности, в рамках проекта предусмотрено:

  • обустройство и ремонт подъездных дорог;
  • строительство современных сервисных зон и укрытий для пассажиров и работников;
  • обновление технического оборудования и программного обеспечения для осуществления таможенного контроля.

Подписание финансового соглашения

Предоставление финансирования стало результатом официальных переговоров и подписания финансового соглашения между министром по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николаем Калашником и вице-президентом ЕИБ Карлом Негаммером.

Глава Закарпатской ОВА подчеркнул, что этот шаг является критически важным для развития пограничной инфраструктуры, поскольку он позволит существенно увеличить пропускную способность пунктов пересечения и оптимизировать логистические пути между Украиной и странами ЕС.

Напомним, Кабинет министров Украины согласовал привлечение ссуды от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в размере 60 млн евро. Средства будут направлены на модернизацию пунктов пропуска на границах с ЕС и Молдовой.

Автор:
Татьяна Бессараб

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