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В Закарпатье заработал новый пункт пропуска в Румынию: какие условия проезда

КПП
В Закарпатье заработал новый пункт пропуска в Румынию / Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта

В Закарпатской области на общей границе Украины и Румынии приступил к работе новый автомобильный пункт пропуска "Белая Церковь — Сигету Мармацией".

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

На первом этапе новый переход будет работать для легковых автомобилей и сможет пропускать до 400 машин в сутки.

Что построили для запуска движения

Для открытия сообщения стороны выполнили следующие работы:

  • с украинской стороны построили подъездную дорогу и установили модульную инфраструктуру для пограничного и таможенного контроля;
  • с румынской стороны построили сам пункт пропуска, а также построили новый мостовой переход через Тису, соединивший две страны.

В открытии приняли участие заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Никита, министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник, глава Закарпатской ОВ Мирослав Билецкий, государственный секретарь Министерства транспорта и инфраструктуры Румынии Ионель Скриоштяну, представители румынского МВД, пограничных и таможенных служб и местных общин.

Планы расширения пункта пропуска

Министр Николай Калашник отметил, что открытие объекта позволяет перераспределить транспортные потоки и уменьшить нагрузку на действующие пункты пропуска во время войны.

Следующий этап – создание полноценного пункта пропуска для грузовых автомобилей и автобусов. После завершения строительства здесь смогут оформлять до 400 грузовиков и 50 автобусов в сутки.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Румыния договорились увеличить экспорт по железной дороге, портам и через границу. Украина и Румыния достигли ряда договоренностей по развитию дополнительных маршрутов экспорта и импорта, модернизации пограничной инфраструктуры и повышению стабильности перевозок.

Автор:
Максим Кольц

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