После ранения пограничника Молдова обустраивает на границе с Украиной укрытие от дронов

Власти Молдовы обустраивают защитные зоны на пунктах пропуска на границе с Украиной для укрытия персонала и граждан от возможных российских атак дронов, а также возвращают своих служащих из общих КПП на молдавскую территорию.

Как пишет Dilo, об этом сообщила министерша внутренних дел Молдовы Даниэла Мисаил-Никитин, передает Newsmaker.

По ее словам, молдавские власти пытаются усилить защиту всех пунктов пропуска, в том числе тех, которые расположены на территории Украины. Также рассматривается возможность перевода молдавских пограничников с территории Украины в Молдову.

"Из двух КПП уже вывели сотрудников, но выведем и другие из общих пунктов, расположенных на территории Украины. Они будут работать на территории Молдовы", - отметила Мисаил-Никитин.

В Министерстве внутренних дел Молдовы уточнили, что речь идет, в частности, о совместных пунктах пропуска "Крива" и "Паланка".

Министр также сообщила о состоянии молдавского пограничника, который пострадал 5 октября на КПП "Паланка - Маяки - Удобное". По ее словам, мужчина остается в больнице, его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Напомним, тогда возле КПП упал снаряд, который отрыкошетил от земли и попал в рейсовый автобус. В результате инцидента пострадал сотрудник молдавской пограничной полиции. Работу пункта пропуска временно приостанавливали. Инцидент произошел на фоне российских атак по украинской инфраструктуре.

Атаки на пункты пропуска

13 сентября российские войска нанесли удар по локомотиву пассажирского поезда в двух километрах от границы с Польшей и ударили по АЗС вблизи международного пропускного пункта "Ягодин" на украинско-польской границе.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша предотвратила атаку на один из своих пунктов пропуска на границе с Украиной и ожидает дальнейших ударов России по приграничной инфраструктуре.

Предупреждение Туска раздалось на фоне изменения характера российских атак по Украине. В последние недели РФ неоднократно наносила удары по автомобильным пунктам пропуска, связывающим Украину с Молдовой и Румынией.

Одной из последних целей стал международный пункт пропуска "Старокозачее - Тудора" на украино-молдавской границе. В ночь на 9 сентября российские ударные беспилотники повредили инфраструктуру перехода и близлежащую территорию. В результате атаки погибли и ранены.

1 сентября в результате очередной российской атаки на Одесскую область была повреждена инфраструктура международного пункта пропуска "Орловка - Исакча", расположенного на границе с Румынией.