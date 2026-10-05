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Россия атаковала пункт пропуска на границе с Молдовой: снаряд попал в гражданский автобус

"Поланка — Маяки-Удобное"
Россия атаковала пункт пропуска "Паланка — Маяки-Удобное"

В понедельник, 5 октября 2026 года, российские войска совершили атаку на украинскую инфраструктуру вблизи границы с Молдовой, в результате чего пострадал международный пункт пропуска "Паланка — Маяки-Удобное".

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения пограничной полиции Молдовы.

Отмечается, что около 09:38 у пограничного перехода упал снаряд. Ударившись о землю, он рикошетом попал в рейсовый автобус, припаркованный у барьера.

По предварительным данным, в результате взрыва повреждены автобус и кабина управления. Легкие травмы получил сотрудник пограничной полиции, другие пострадавшие на месте происшествия не зафиксированы.

Из-за опасности работу пункта пропуска через молдавско-украинскую границу временно приостановили. Пограничная полиция и Таможенная служба совместно мониторят ситуацию и поддерживают связь с компетентными ведомствами Украины.

Граждан призывают воздерживаться от поездок по этому направлению. В случае звуков взрывов или работы беспилотников у границы жителей просят оставаться в безопасных местах и пользоваться исключительно официальной информацией от власти.

Атаки на пункты пропуска

13 сентября российские войска нанесли удар по локомотиву пассажирского поезда в двух километрах от границы с Польшей и ударили по АЗС вблизи международного пропускного пункта "Ягодин" на украинско-польской границе.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша предотвратила атаку на один из своих пунктов пропуска на границе с Украиной и ожидает дальнейших ударов России по приграничной инфраструктуре.

Также одной из целей стал международный пункт пропуска   "Старокозачее - Тудора"   на украино-молдавской границе. В ночь на 9 сентября российские ударные беспилотники повредили инфраструктуру перехода и близлежащую территорию. В результате атаки погибли и ранены.

21 августа в результате ночной атаки России на Одесщине была повреждена инфраструктура международного пункта пропуска "Табаки" на границе с Молдовой.

Автор:
Татьяна Бессараб

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