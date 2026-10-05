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Дата публікації

Росія атакувала пункт пропуску на кордоні з Молдовою: снаряд влучив у цивільний автобус

“Паланка — Маяки-Удобне”
Росія атакувала пункт пропуску “Паланка — Маяки-Удобне”

У понеділок, 5 жовтня 2026 року, російські війська здійснили атаку на українську інфраструктуру поблизу кордону з Молдовою, внаслідок чого постраждав міжнародний пункт пропуску “Паланка — Маяки-Удобне”.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення прикордонної поліції Молдови.

Зазначається, що близько 09:38 поблизу прикордонного переходу впав снаряд. Вдарившись об землю, він рикошетом влучив у рейсовий автобус, який був припаркований біля бар'єру.

За попередніми даними, внаслідок вибуху пошкоджено автобус та кабіну управління. Легких травм зазнав співробітник прикордонної поліції, інших постраждалих на місці події не зафіксовано.

Через небезпеку роботу пункту пропуску через молдовсько-український кордон тимчасово призупинили. Прикордонна поліція та Митна служба спільно моніторять ситуацію і підтримують зв'язок з компетентними відомствами України.

Громадян закликають утримуватися від поїздок у цьому напрямку. У разі звуків вибухів чи роботи безпілотників поблизу кордону жителів просять залишатися в безпечних місцях і користуватися виключно офіційною інформацією від влади. 

Атаки на пункти пропуску

13 вересня російські війська завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда за два кілометри від кордону з Польщею та вдарили по АЗС поблизу міжнародного пропускного пункту "Ягодин" на українсько-польському кордоні.

Напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща запобігла атаці на один зі своїх пунктів пропуску на кордоні з Україною та очікує подальших ударів Росії по прикордонній  інфраструктурі.

Також однією з цілей став міжнародний пункт пропуску "Старокозаче — Тудора" на українсько-молдавському кордоні. У ніч на 9 вересня російські ударні безпілотники пошкодили інфраструктуру переходу та прилеглу територію. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. 

21 серпня внаслідок нічної атаки Росі на Одещині була пошкоджена інфраструктура міжнародного пункту пропуску "Табаки" на кордоні з Молдовою. 

Автор:
Тетяна Бесараб

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