Росія намагалася атакувати пункт пропуску на кордоні України з Польщею – Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща запобігла атаці на один зі своїх пунктів пропуску на кордоні з Україною та очікує подальших ударів Росії по прикордонній інфраструктурі.

Як пише Dilo, про це Туск заявив 10 вересня на пресконференції у Братиславі, передає Reuters.

Прем'єр розповів, що напередодні вночі завдяки спільним діям польських і українських спецслужб вдалося відвернути загрозу для одного з прикордонних переходів.

"Минулої ночі, завдяки співпраці між нашими службами та українськими колегами, пряму загрозу одному з прикордонних переходів було усунуто", - сказав Туск.

Прем'єр-міністр Польщі не уточнив, про який саме пункт пропуску йшлося і що саме планували зловмисники.

Він нагадав, що Росія вже вдавалася до провокаційних атак на прикордонні пункти, завдаючи ударів по торговельних маршрутах, щоб економічно послабити Київ. Тому, на думку Туска, подібні дії можуть бути спрямовані й проти переходів на кордоні з Україною в інших країнах, зокрема Польщі.

Прем'єр-міністр Польщі також повідомив, що отримав "досить точний звіт безпосередньо від ЦРУ щодо можливих подій у найближчі місяці", який "збігається" з тим, про що він "говорив і попереджав протягом місяців".

"Ми маємо передбачати різні сценарії; і Польща, і вся Європа мають бути готовими до різних можливостей щодо ситуації не лише на російсько-українському фронті, а й уздовж східного флангу ЄС",– додав Туск.

Атаки на пункти пропуску

Попередження Туска пролунало на тлі зміни характеру російських атак по Україні. Останніми тижнями РФ неодноразово завдавала ударів по автомобільних пунктах пропуску, що зв'язують Україну з Молдовою та Румунією.

Однією з останніх цілей став міжнародний пункт пропуску "Старокозаче — Тудора" на українсько-молдавському кордоні. У ніч на 9 вересня російські ударні безпілотники пошкодили інфраструктуру переходу та прилеглу територію. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

1 вересня внаслідок чергової російської атаки на Одеську область було пошкоджено інфраструктуру міжнародногопункту пропуску "Орлівка — Ісакча", розташованого на кордоні з Румунією.

25 серпня було пошкоджено КПП "Виноградівка – Вулкенєшть" на кордоні з Молдовою.

Через пошкодження пункт тимчасово не здійснював пропускні операції..

21 серпня внаслідок нічної атаки Росі на Одещині була пошкоджена інфраструктура міжнародного пункту пропуску "Табаки" на кордоні з Молдовою.

Також у ніч проти 20 серпня російські війська атакували дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою.