Карта бойових дій в Україні на 3 жовтня 2026 року

Триває 1683-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 3 жовтня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 194 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного удару та 90 авіаційних ударів, під час яких скинув 275 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9522 дрони-камікадзе та здійснили 2435 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 33 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстрілів зі сторони ворога, зокрема, зазнали населені пункти Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Потапівка, Сопич, Бачівськ, Нескучне, Уланове, Волфине, Малушине, Бунячине, Бруски, Кружок, Велика Берізка, Рижівка, Гаврилова Слобода, Іскрисківщина, Рогізне, Будки, Зноб-Новгородське, Середина-Буда, Яструбщина та Козаче Сумської області; Михальчина Слобода, Бучки та Блешня Чернігівської області. Авіаудару зазнав населений пункт Пустогород.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління БпЛА, місце накопичення штурмових груп противника, логістичний об’єкт, п’ять артилерійських систем та пункт управління ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав трьох авіаударів застосувавши п’ять КАБ та здійснив 55 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, два з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили вісім атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Охрімівка, Караїчне та Ізбицьке.

На Куп’янському напрямку ворог вісім разів намагався покращити свої позиції проводячи штурмові дії в бік Радьківки, Куп’янська-Вузлового та Курилівки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти вісім разів атакували у бік населених пунктів Дробишеве, Лиман та Новоселівка.

На Слов’янському напрямку противник здійснив чотири штурмові дії у районі Озерного та Миколаївки.

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 21 атаку. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка та у бік Осикового, Олексієво-Дружківки, Новоселівки, Іллінівки, Кіндрашівки, Розкішного, Грузького, Вільного.

Дев’ятнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Добропілля, Світле, Мирне, Сергіївка та Молодецьке.

На Олександрівському напрямку, за уточненою інформацією, ворог чотири рази атакував в бік Калинівського, Березового та Мирного.

На Гуляйпільському напрямку окупанти сім разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Воздвижівка, Тернувате, Рівне та Гірке.

На Оріхівському напрямку ворог один раз намагався покращити свої позиції атакуючи в бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку окупанти проводили одну штурмову дію.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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